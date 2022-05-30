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تتعدد أنواع كريمات الأساس الخاصة بالبشرة بأشهر الماركات العالمية، حيث لا تستغنى المرأة عن استخدام كريم الأساس لوجهها، لما يضفيه من لمعة وإشراقة لبشرتها لتكون جميلة وجذابة، ولهذا السبب سيدتي نقدم لكي بعض الطرق المختلفة الخاصة بعمل كريم أساس طبيعي مكون من مكونات طبيعية صحية وآمنة على البشرة، وفي نفس الوقت تكون ثابتة وتظهر البشرة بلوك طبيعي وناعم. اقوي كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ثلاث ملاعق من بودرة الآي شادو

ثلاث ملاعق من كريم نيفيا أو الفازلين. طريقة التحضير احضري علبة فارغة متوسطة الحجم، وضعي بها المكونات المشار إليها أعلاه، وقومي بمزجهما جيداً حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

اتركيه لبعض الوقت حتى يتصلب، ومن ثم يكون جاهزاً للاستخدام.

والجدير بالذكر أن كريم الأساس يلعب بدوره دوراً هاماً في إخفاء أي عيوب للبشرة سواء حبوب أو بثور أو ما شابه وتوحيد لون البشرة، لكن من المهم أن تستخدمي النوع المناسب لبشرتك والدرجة التي تلاؤمها. طريقة تحضير كريم أساس طبيعي بزبدة الشيا المكونات ½ ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من البودرة المعدنية الخاصة بالمكياج.

½ ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا. طريقة التحضير اخلطي جميع المكونات معاً في إناء زجاجي.

ضعي الإناء في حمام مائي على درجة حرارة متوسطة، قلبي المزيج برفق حتى يصبحوا خليط متماسك القوام متجانس.

اسكبي الخليط الذي حصلتي عليه في وعاء محكم الغلق، ثم اتركيه حتى يبرد تماماً.

ملحوظة انتبهي ألا تغلقي علبة الكريم دون أن تتأكدي من أنه برد تماماً. طريقة أخري لعمل كريم أساس طبيعي 3 ملاعق صغيرة من نشا الذرة (إذا كانت بشرتك فاتحة)، أو معلقتين إذا كانت بشرتك خمرية، أو معلقة واحدة إذا كانت بشرتك داكنة.

2- 3 ملاعق من الكاكاو الغير محلى (أو استبدليها بجوزة الطيب أو القرفة)

2- 3 ملاعق من الكاكاو الغير محلى (أو استبدليها بجوزة الطيب أو القرفة) قليلاً من مسحوق الكركم المطحون أو أحمر الخدود ( كلما كانت بشرتك مصفرة قللي من استخدام كمية الكركم). طريقة التحضير قومي بمزج المكونات السابقة بطريقة جيدة حتى يصبح القوام متماسك ومتجانس.

صبي الخليط الذي حصلتي عليه في وعاء محكم الغلق. عمر شويل - جدة اقوي كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بدون أي مواد كيميائية - ثقفني

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