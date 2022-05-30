معجزة كريم النشا والليمون سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

تتعرض البشرة لعوامل مختلفة تسبب في تغيير لونها، وخاصة الأماكن الحساسة والوجه واليدين والقدمين، من أكثر الأماكن التى تظهر فيها لون البشرة داكنة، وتنزعج الفتيات من عدم توحيد لون بشرة الجسم، وظهور أماكن داكنة وأماكن فاتحة، وتقوم معظم الفتيات بشراء كريمات تفتيح، ولكن تسبب هذه الكريمات أضرار على البشرة نتيجة احتوائها على مواد كيميائية، لذلك يبحثن عن وصفة النشا والليمون لتفتيح البشرة، حيث يساعد النشا على شد ترهلات البشرة والقضاء على خلايا الجلد الميت الذي يسبب غمقان البشرة، والليمون يجدد الخلايا ويساعد على تفتيح لون البشرة، لذا سوف نوضح لكم طريقة تبيض البشرة بالنشا والليمون.

مكونات وصفة النشا والليمون لتبيض البشرة

تفضل معظم الفتيات لون البشرة البيضاء موحدة اللون، لذلك يتبعن ماسكات طبيعية تساعد في الحفاظ على لون البشرة، ولكن هناك بعض الأماكن التى يتغير لونها نتيجة استخدامات مستحضرات التجميل والتعرض لأشعة الشمس، وتحتاج إلى ماسكات طبيعية لتفتيح لونها، ويعتبر ماسك النشا والليمون من أفضل الماسكات التى تساعد على تفتيح لون البشرة بسرعة، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

ملعقتين من عصير الليمون.

2 ملعقة من النشا كبيرة.

ثلاث ملاعق من الحليب الرائب.

طريقة تحضير وصفة النشا والليمون لتبيض البشرة

تفتيح لون البشرة يزيد من جمال الفتاة، كما يجعلها أكثر ثقة أمام زوجها وأفراد أسرتها، لذلك يحاولن استخدام وصفات تفتيح لون البشرة، ووصفة النشا والليمون من أسرع الوصفات في علاج جميع مشاكل البشرة، وجعلها أكثر بياضاً ونقائاً وجمالاً، ويتم تحضير الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

نحضر وعاء ونضع فيه النشا ونضيف عليه عصير الليمون والحليب الرائب ونقلب جميع المكونات.

نفرد الخليط على البشرة وندلكها بشكل دائري.

نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر و نجففها.

استخدمي المرطب المناسب للبشرتك.

يتم تكرار الوصفة حتى يتم تفتيح لون البشرة حسب الرغبة.

فوائد النشا والليمون للبشرة