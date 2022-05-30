بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة هيحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين

فرد الشعر بكريم نيفيا وهو ذات الكريم الذي يستخدم في ترطيب مسام البشرة بعناية وعمق، حيث يمنع هذا الكريم تشقق البشرة ويجعلها ملساء مثل بشرة الأطفال، وذلك بسبب احتواء كريم نيفيا على مرطبات فعالة في تنعيم البشرة، كما يتم استخدامه أيضا قبل وضع المكياج وكريم الأساس، فهو يعمل على حماية البشرة من تراكم المكياج عليها، ولم يقتصر استخدام كريم نيفيا على البشرة فقط، إنما يتم استخدامه للشعر أيضا، فهو يقوم بتنعيم الشعر الخشن والمجعد، ويقوم بالقضاء على هيشان الشعر، مما يجعله سهل التصفيف، لهذا فإن كريم نيفيا له أثر كبير في تنعيم الشعر وفرده، والقضاء على التموجات الموجودة به.

فرد الشعر بكريم نيفيا

يعتبر كريم نيفيا حل مثالي للحصول على شعر مفرود وخالي من التموجات، حيث يتم تحضير وصفة فرد الشعر بكريم نيفيا كما يلي:

عبوة صغيرة من كريم نيفيا الأصلي.

4 ملعقة من زيت الزيتون.

4 كبسولات من فيتامين E

ملعقة نشا.

ملعقة خميرة.

طريقة فرد الشعر بكريم نيفيا

في طبق صغير نقوم بوضع كريم نيفيا مع زيت الزيتون مع الكبسولات مع النشا مع الخميرة، ونقلبهم جيدا حتى يمتزجوا.

نقوم بتقسيم الشعر إلى نصفين.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتى نهايات الشعر.

نقوم بتغطية الشعر بكيس بلاستيك.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر.

تكرر تلك الوصفة مرة كل أسبوع.

يمكن الاستغناء عن زيت الزيتون واستبداله بأي زيت أخر مثل الخروع أو السمسم أو الصبار.

فوائد كريم نيفيا للشعر

يمتلك كريم نيفيا العديد من المميزات الصحية والطبية، ويفضل استخدامه لمعالجة بعض المشاكل التي تعاني منها النساء، ومن أهم مميزاته ما يلي: