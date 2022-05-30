ازاي تصبغي شعرك بلون الأحمر الأكاجو في المنزل أحسن من صالونات التجميل

تهتم النساء بتغيير مظهرها من فترة لأخرى حتى تكسر الملل سواء في حياتها أو مع زوجها إذا كانت متزوجة، وأكثر ما يغير الشكل هو تغيير لون الشعر إلى لون جذاب وخاصةً إذا كان يلائم لون وطبيعة البشرة ومن أكثر الألوان الجذابة للنساء هو اللون الأحمر بمختلف درجاته ويتم اختيار درجة اللون حسب لون البشرة ولكن يظل هناك خوف شديد من قبل السيدات قبل صبغ الشعر نتيجة للآراء العديدة والسيئة عن أضرار صبغات الشعر، لكن لا داعي للخوف مع الوصفة المقدمة لكم اليوم لصبغ الشعر باللون الأحمر الأكاجو في المنزل.

مكونات طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر الأكاجو

هذا اللون مختلف عن باقي درجات اللون الأحمر فهو يضيء الوجه ويجعل للمرأة جاذبية خاصة بها ويسبب بريق لا مثيل له على طلتها، ويمكن صبغ الاحمر الأكاجو بعدة طرق اختاروا المناسبة منها لكم:

صبغ الشعر باللون الأحمر

المكونات المطلوبة

كوب مليء بالخل الأبيض.

كمية من العناب الجاهزة حسب طول الشعر.

مع ملعقتين حجم كبير حناء بودرة.

الطريقة

نضيف الخل إلى بودرة العناب الجاهزة لتقليب المكونين سويًا حتى يصير اللون العنابي هو الطاغي ومن ثم ننقلهم إلى النار لزيادة تركيز اللون. عندما تغلي المقادير نضيف إليهم الحناء ونقلبها معهم إذا كان المزيج في حاجة إلى التخفيف نضيف إليه الماء. يغطي المزيج بعض الوقت حتى يتداخل ويتخمر جيدًا قبل تطبيقه على الشعر. ومن ثم نبدأ في صبغ الشعر به باليدين بعد ارتداء قفازات لمنع وصول الصبغة لليدين حيث تصبغ جميع أجزاء الشعر بالصبغة حتى يغطى جيدًا. بعد ساعتين نغسل الشعر برفق لملاحظة اللون الجديد.

طريقة صبغ الشعر بالأحمر الأكاجو

المكونات

خمس حبات جزر لونه أحمر.

ملعقة واحدة زيت جوز هند.

حبتين بنجر.

نصف كوب فقط خل تفاح.

ثلاث ملاعق بودرة حناء.

الخطوات