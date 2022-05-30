بأسرار الكوافير.. صبغ الشعر أشقر فاتح لنتيجة مضبوطة 100% ولون شعر جذاب ورائع حتى لو مبتدئة

ترغب كل النساء في تغير لون شعرها كل فترة حسب ألوان الموضة فمنهم من تميل إلى اللون البني، ومنهم من تعشق اللون الرمادي الغامق ومنهم من تحب صبغ الشعر أشقر فاتح، وأصبح تلوين الشعر في المنزل لم يعد أمرًا صعبًا، لذلك بدأت السيدات تقوم بتحضير تلك الصبغة في المنزل دون الذهاب إلى مراكز التجميل.

صبغ الشعر أشقر فاتح

تفضل السيدات استخدام صبغة لا تضر فروة الشعر لذلك تسعى لشراء منتج مضمون وليس مجهول المصدر، وسوف نقدم لكم مكونات وخطوات تحضيرتلوين الشعر.

المكونات

عدد اثنان من القفازات المصنوعة من البلاستيك.

عدد اثنان عبوة صبغة لون أشقر أو حسب حجم الشعر.

بودره تفتيح.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في البيت

قبل شرائك من الصيدلية لون صبغة أشقر فاتح يجب عليك تفتيح شعرك أولًا ببودرة التفتيح لكي تحصلي على اللون الأشقر الفاتح الذي ترغبين فيه.

قومي بارتداء قفازات من البلاستيك الشفاف التي تتوافر داخل عبوة الصبغة، ثم قومي بغسل الشعر جيدًا بالشامبو المناسب للتخلص من وجود أي نوع من الكريم أو الزيت على الشعر، ثم قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر.

يجب عليك اتباع الإرشادات المدونة على العبوة حتى لا تتسببي في ضرر شعرك.

قومي بوضع مقدار الصبغة المناسب لتغطية شعرك بالكامل في وعاء قديم لا يصلح للاستخدام، ثم يتم التقليب جيدًا حتى يمتزج خليط الصبغة تمامًا.

وقومي بوضع محتوى الصبغة على شعرك من مقدمة الرأس حتى أطراف الشعر، ثم قومي بوضع بونيه بلاستيك مناسب لحجم الشعر ثم تترك على الشعر لحين ظهور اللون المناسب أو استخدام السيشوار على درجة الهواء الساخن لتسريع ظهور اللون الذي ترغبين فيه.

قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء الدافئ، ثم قومي بتنشيف الشعر بفوطة قطنية ثم قومي بوضع المثبت الذي يتوافر داخل عبوة الصبغة لمدة عشر دقائق، ثم يشطف جيدًا.

استخدمي بعد ذلك الشامبو المفضل لديكي، وحمام الكريم المناسب لشعرك حتى تحصلي على شعر أكثر ترطيبًا.

في نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح صبغ الشعر أشقر فاتح، وما خطوات تحضيرها، وأهم النقاط التي يجب على السيدات أن تتبعها لكي تحصل على اللون الأشقر التي ترغب فيه بأبسط وأسهل الطرق وبشرحًا رائع لكي تتمتعي بلون مختلف وجميل يجذب الأنظارإليه.