بـ6 أسرار ومكون سحري.. سر نضارة بشرة الكوريات واحصلي على بشرة مثالية بلا تجاعيد بمكون ترميه يومياً

تقوم السيدات في كوريا بعمل روتين يومي للحفاظ على بشرتهن وهذا سر نضارة الكوريات، وتفضل استخدام المواد الطبيعية ولا تميل إلى كثرة عمل الماكياج مثل بعض النساء البلاد الأخرى لأنه يحتوي على مواد كيميائية لذلك ترى بشرتهم أكثر نضارة وجمالًا وهذا جزء من عادات وتقاليد المجتمع الكوري الحفاظ على البشرة مدى الحياة، والاهتمام بالتغذية السليمة.

سر نضارة بشرة الكوريات

يوجد مجموعة من الأسباب التي تقوم بها النساء في كوريا لجعل بشرتهم تلفت الأنظار إليهم، وسوف نعرض لكم بعض طرق اعتناء الكوريات بالبشرة.

أولاً عمل حمام بخار للوجه: القيام بعمل حمام بخار للوجه مع تدليك الوجه برفق لمدة عشر دقائق يعمل ذلك على تنشيط الدورة الدموية في الوجه.

ثانياً أستخدم ماسك الفحم على الوجه: تقوم النساء في كوريا بفرد ماسك الفحم على الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة، ثم تقوم بتقشيره ثم تقوم بغسل الوجه، وتكرر هذا مرتين في الأسبوع.

ثالثاً استخدام ماسك الليل وكريم تحت العين: تقوم الكوريات بعمل ماسك ليلي قبل الذهاب إلى النوم مثل ماسك الزبادي والعسل، وتضع كريم العين حتى تصبح بشرتها صافية في الصباح وغير مجهدة.

النوم: تميل بعض النساء في كوريا إلى النوم على الأقل ٨ ساعات في اليوم لكي يحصل الجسم على الراحة التامة.

تناول الفاكهة والخضروات: تقوم النساء في كوريا بتناول العديد من الفاكهة مثل التفاح والخضروات مثل البروكلي.

غسل الوجه بالماء الدافئ: تقوم بغسل وجهها مرتين يوميًا في الصباح والمساء، ثم تقوم باستخدام قطعة من القطن عليها قليل من ماء الورد وتمررها على وجهها.

استخدام ماء سلق الأرز

تقوم النساء في كوريا بوضع قليل من ماء الأرز على وجهها مما يجعل بشرتها ناعمة جدًا وأكثر بياضًا.

استخدام الغسول المناسب: تستخدم النساء في كوريا نوع الغسول المناسب لبشرتها لأن أنواع البشرة مختلفة منها الجافة والدهنية والمختلطة، فيجب علينا استخدام الغسول الذي يناسب كل نوع حتى لا نعرض البشرة للالتهابات الجلدية.

في ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح سر نضارة بشرة الكوريات وما هو الروتين اليومي التي تقوم به الكوريات، وكيف تجعل بشرتها غير مجهدة، وما هي الاطعمة المناسبة التي تقوم بتناولها، وقمنا بشرح أهم الأسرار بطريقة سهلة جدًا لكي تقوم بتنفيذها السيدات في المنزل.