مقرمشة وذهبية.. أسرار نجاح الطعمية بعجينة ومقادير مظبوطة 100% وسر المكون السحري ملعقة منه وانسي انها تفك

الكثير من البيوت المصرية يتناولون الطعمية يوميًا، وترغب ربات البيوت في معرفة أسرار نجاح الطعمية، حتى تحضر في المنزل لضمان نظافتها وجودتها لأفراد الأسرة، وخاصةً في وجود الأطفال ترغب الأم في نظافة أطعمتهم بالكامل وتحضيرها بالمنزل، لذلك سوف نقوم بعرض من خلال مقالنا اليوم الأسرار الأصلية لعمل طعمية لها طعم ورائحة مميزة ونظافة مضمونة.

أسرار نجاح الطعمية

تعد الطعمية من أكثر الأطعمة التي لها شعبية كبيرة، والكثير من النساء تفضل عملها في المنزل وتبحث عن الطرق الناجحة لطعمية مقرمشة، لذلك سوف نقوم بعرض المكونات وخطوات التحضير التي تساعدك في نجاح الطعمية وهي كالآتي:

مكونات الطعمية

مقدار ٥٠٠ جرام من الفول المدشوش.

عدد ١ كوب من الحمص.

وعدد ١ بصلة حجمها كبير.

عدد ١ ملعقة كبيرة من الثوم المفروم جيدًا.

عدد ١ ربطة من البقدونس.

وعدد ١ ربطة من الكزبرة الورقية الخضراء

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

عدد ٢ ملعقة من السمسم.

ملعقة كبيرة من توابل الكزبرة.

عدد ١ ملعقة صغيرة من النشا وهذا هو سر التماسك.

طريقة تحضير الطعمية

تعد أول خطوة في نجاح الطعمية هي تحضير الفول والحمص قبل البدء بليلة، عليك بغسل كليهما تحت الماء الجاري جيدًا، ثم ضعيهم في وعاء وضعي عليهم ماء ساخن واتركيهم للنقع لمدة يوم كامل.

بعد نقع الفول والحمص عليك بتصفيتهم من الماء تمامًا، وبعد ذلك قومي بتقطيع البصل ورابطة البقدونس والكزبرة إلى قطع حجمها صغير للغاية و ضعيهم على الفول والحمص.

بعد ذلك ضعي البهارات السابق ذكرها من ملح وكمون وكزبرة وأيضًا الثوم المفروم واخلطي جميع المكونات ببعض جيدًا، ويفضل لبس جوانتى واستخدام اليد في خلط المكونات لضمان تجانسها ببعض.

نضعها في كبة الطحن الكهربائية حتى يصبح خليط ناعم.

نضع الخليط في وعاء ونتركه قليلًا ليرتاح، ثم يصبح جاهز.

عليكي بتشكيل الطعمية وضعي القليل من السمسم فوقها وبادري بقليها.

في ختام مقال أسرار نجاح الطعمية قمنا بعرض من خلال السطور السابقة المكونات اللازمة لعمل الطعمية الناجحة، وكذلك عرضنا خطوات التحضير بكامل التفاصيل وأسرار النجاح، عليكي بمراجعة ما تم ذكره في المقال لعمل أشهى طعمية.