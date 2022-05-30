لبشرة بيضاء شابة.. خلطة كريم جونسون للتبيض ستذهلك النتيجة بعد أسبوع واحد فقط من الاستخدام

تبحث العديد من الفتيات مؤخرًا عن خلطة كريم جونسون للتبيض، ويرجع ذلك إلى نتائجها الرائعة في تبيض الوجه بمكونات سهلة للغاية غير مكلفة، فضلًا عن كون كريم جونسون آمن على البشرة تمامًا ومن أفضل أنواع الكريمات، لذلك سوف نقوم بعرض من خلال مقال اليوم الطريقة التي يمكنك من اتباعها الحصول على خطلة رائعة في التبييض.

خلطة كريم جونسون للتبيض

على الرغم من بساطة هذه الخلطة سواء كان في المكونات أو في طرق التحضير ألا أنها تمنح الوجه والجسم أيضًا تبييض رائع ونتيجة سريعة، كما أنها تتناسب مع جميع أنواع البشرة لذلك لها شهرة واسعة، وسوف نقوم بعرض كل ما تحتاجين إليه من مكونات وطريقة تحضير تلك الخلطة المميزة من خلال الآتي:

مكونات خلطة التبييض

عدد ٢ ملعقة كبيرة الحجم من كريم جونسون العلبة وردية اللون.

وعدد ١ ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

عدد ١ ملعقة كبيرة من ماء الزهر العضوي.

علبة لحفظ الكريم محكمة الغلق.

خطوات تحضير خلطة التفتيح السريع

أحضري وعاء نظيف وله عمق وضعي فيه مقدار الكريم، ثم ضيفي إليه ملعقة النشاء وتقلب جيدًا حتى تتلاشى تكتلات النشا داخل الكريم.

بعد ذلك ضيفي ملعقة ماء الزهر واخلطيها مع المكونات، ثم ضعيهم في علبة مخصصة للكريمات.

بعد ذلك عليك بغسل وجهك وتنظيفه جيدًا بالماء، ثم جففيه قبل خطوة استعمال الكريم.

ضعي طبقة رقيقة منه على وجهك بالكامل مع الرقبة وأيضًا اليدين ويترك لمدة تصل إلى ساعة.

اغسلي جميع المناطق التي وضعت عليها الكريم بالماء جيدًا حتى تتلاشى جميع آثاره.

يستخدم يوميًا لمدة من اسبوعين لعشرين يوميًا للحصول على نتيجة تبييض رائعة.

هذه الخلطة يمكن استخدامها في كافة مناطق الجسم المراد تفتيحها.

ويمكنك التعزيز من نتيجة الخلطة وتسريع مفعول التبييض بوضع بضع قطرات من الليمون وإضافتهم إلى المكونات السابقة.

في ختام مقال خلطة كريم جونسون للتبيض ذكرنا فيما سبق المكونات الضرورية لتحضير تلك الخلطة، والخطوات الواجب اتباعها وفقًا لما سبق للحصول على خلطة تبيض نتيجتها قوية وسريعة في تفتيح الجلد عدة درجات عن درجته الأصلية.