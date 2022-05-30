نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفين لولي.. وصفة لتبيض الأسنان من الصفار والجير بمكونات منزلية بسيطة وانقذ أسنانك من الضياع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص يحملون عبء الابتسامة بسبب أسنانهم، ويبحثوا عن وصفة لتبيض الأسنان من الصفار، حتى لا يشعرون بالإحراج المستمر في العديد من المواقف، ونظرًا للتكلفة العالية لجلسات التبييض الطبية والتي لا يستطيع الجميع تحملها سوف نقوم بشرح طرق طبيعية من المنزل غير مكلفة إطلاقًا تساعدك في التخلص من الصفار العالق في الأسنان.

وصفة لتبيض الأسنان من الصفار

يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد في تبييض الأسنان وإزالة جميع أنواع الصفار المتراكمة على الأسنان، ومن ضمن تلك الوصفات ما يلي:

استخدام الموز للأسنان

وهنا لا يقصد بالموز كاملاً ولكن تخصيص الجزء الداخلي من القشرة وذلك لأنه يتمتع بالعديد من الفوائد التي يمنحها للأسنان، فهو غني بالمعادن القوية والتي تساعدك وبشكل كبير في تبييض الأسنان وإزالة الصفار، كل ما يتطلب فعله هو استخدام قشر الموز الطازج فور تقشيرها مباشرةً، ثم افركي بالجزء الداخلي من القشرة جميع أسنانك جيدًا واتركيه عليها لمدة خمس دقائق مع فتح الفم لإبعاد الشفاه عن الأسنان، بعد ذلك اغسلي أسنانك بالطريقة المعتادة لتحصلي على تبييض فوري.

استخدام ثمار الفراولة للأسنان

وتعد أيضًا الفراولة من ضمن المنتجات الطبيعية والغير مكلفة تمامًا والتي تمنح تبيض قوي ومستمر، فقط احضري القليل من ثمار الفراولة واطحنيهم جيدًا وضعي معها القليل من معجون الأسنان حتى تتماسك، بعد ذلك ضعيها على الفرشاة ويغسل بها الأسنان، وسوف تدهشك النتيجة وخاصةً في حالة تطبيقها من مرة إلى مرتان في الأسبوع.

العوامل التي تؤدي إلى صفار الأسنان

هناك بعض التصرفات التي نقوم بها دائمًا والتي تتسبب في تضرر الأسنان بشكل ملحوظ، ويمكن تلخيص تلك الأشياء فيها يلي:

التدخين، من أكثر الأسباب شيوعًا فهو يدمرها تمامًا وليس فقط يسبب الصفار.

عدم الاهتمام والعناية اليومية بتنظيف الأسنان.

الإفراط في تناول المشروبات عالية الكافيين مثل القهوة، الشاي.

في نهاية مقال وصفة لتبيض الأسنان من الصفار عرضنا اليوم وصفتين سهلة تساعد في تبييض الأسنان وإزالة الصفار المتراكم عليها، كما ذكرنا العوامل التي تسبب في ذلك الصفار، عليكي بمراجعة المقال وتطبيقه للتمتع بأسنان بيضاء ومثالية.