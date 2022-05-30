لأنك تستحقين.. تبييض اليدين في دقيقة بوصفة سهلة لإطلالة مميزة وراقية كالأميرات مهما كان لونها

تعد من أولى خطوات العناية الشخصية الاهتمام باليدين، فالعديد منا يبحث عن طرق تبييض اليدين في دقيقة كي تساعده في التخلص من الاسمرار الناتج عن التعرض للشمس أو إجهاد اليدين من الأعمال المنزلية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقال اليوم الطرق التي لها نتيجة تبييض سريعة للغاية لتتمتعي بأيدي بيضاء ومثالية.

تبييض اليدين في دقيقة

تتأثر اليدين بكافة العوامل التي تتعرض لها يوميًا، سواء كان من الأعمال التنظيفية للمنزل أو التعرض المستمر لأشعة الشمس، مما يجعل اليدين أكثر عرضة للغمقان والتشققات بين عقل الصوابع، ولكن هناك العديد من الطرق لتبيضها في دقيقة بمكونات سهلة وغير مكلفة، ومن ضمن تلك الطرق الآتي:

الليمون لتفتيح اليدين

يمكنك استخدام الليمون فهو له قدرة سريعة للغاية في التفتيح نظرًا لاحتوائه على فيتامين سي ومضادات الأكسدة العالية، كل هذا له قدرة سريعة للغاية في تفتيح جميع اسمرار المناطق سواء كان في اليدين أو أي منطقة أخرى.

فقط قومي بإحضار ليمونة كبيرة الحجم واستخدميها مباشرة على اليدين وافركيها جيدًا باليدين واعصري الليمون عليها مباشرةً.

اتركيها حتى تجف ثم اشطفي يديك بالماء وجففيه ثم ضعي القليل من زيت الزيتون، ويفضل تطبيق هذه الطريقة قبل النوم مباشرة حتى يستطيع زيت الزيتون ترطيب وتنعيم اليدين.

التبييض من خلال الزبادي

يعد الزبادي من المكونات الأمنه على الجلد ولا تسبب له التحسس، كما أنها لها قدرة هائلة في تفتيح جميع أنواع اسمرار الجلد وذلك لاحتوائها على حمض اللاكتيك.

كما يمكنك تعزيز خطوة التبييض بإضافة بعض المكونات للزبادي، كل ما عليك هو تحضير ملعقة كبيرة من الزبادي ثم ضيفي إليها ملعقة صغيرة من النشا.

والقليل من عسل النحل وضعيهم على اليدين واتركيها لمدة عشر دقائق، بعد ذلك افركي كلا اليدين بعضها ببعض واغسليها بالماء، وسوف تلاحظين نتيجة البياض خلال دقيقة واحدة من بعد الاستعمال.

في ختام مقال تبييض اليدين في دقيقة عرضنا بعض من الطرق السهلة والسريعة في تفتيح وتبييض اليدين، عليكي بمراجعة المقال وتطبيق ما ذكر فيه لتتمتعي بيدين بيضاء وناعمة تعبر عن جمالك وانوثتك.