نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعطر جذاب.. معطر طبيعي للشعر في المنزل لرائحة ثابتة ورهيبة تدوم حتى ٣ أيام و يعمل على تطرية الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج الكثير من النساء والسيدات معطر طبيعي للشعر يساعدها في التخلص من انبعاث رائحة الكمكمة أو الروائح الغير مستحبة من الشعر، والتي غالبًا تكون بسبب المواد الكيميائية، أو تغطية الشعر وهو مبلل بالماء، لذلك قررنا من خلال مقال اليوم عرض طريقة صنع معطر بمنتجات طبيعية تمامًا تمنح شعرك رائحة عطرة ومميزة تدوم لفترات طويلة.

معطر طبيعي للشعر

تلجأ العديد من الفتيات إلى استخدام معطرات الشعر الكيميائية مما تسبب تلف خصلات الشعر وتقصفه بشكل ملحوظ، لذلك لا بد من عمل معطر طبيعي بمنتجات طبيعية تحافظ على الشعر وتقويه.

أفضل عطر للشعر ثابت

يتمتع زيت جوز الهند بالرائحة العطرة التي تميزه دون عن غيره من الروائح، فضلًا عن فوائد الرائعة للعناية بالشعر، ويتم تحضيره كالآتي:

المكونات

مقدار نصف كوب من الماء.

عدد ١ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الخام.

مقدار ٢٠ قطرة من زيت اللافندر العطري.

طريقة التحضير

ضعي في وعاء مقدار الماء، ثم ضيفي إليه ملعقة جوز الهند ونقاط الزيت العطري واخلطيهم ببعض جيدًا.

قومي بوضع المكونات في الزجاجة وترج جيدًا للتأكد من اندماج جميع السوائل.

ضعيها مباشرةً على الشعر، ورشي على الأطراف وتمتعي بترطيب طبيعي ورائحة عطرية مميزة.

مكونات عطر الشعر

يتمتع هذا النوع من المعطرات برائحته القوية والمنعشة للغاية، ويتم تحضيره كالآتي:

المكونات

مقدار نصف كوب من ماء الزهر العضوي.

ومقدار ٥ نقاط من سائل الفانيليا المركز.

مقدار ١٠ نقاط من زيت الياسمين العطري.

مقدار ٥ قطرات من زيت البرتقال المركز.

طريقة التحضير

أحضري وعاء صغير وضعي بداخله مقدار ماء الورد، ثم ضيفي نقاط الفانيليا واخلطيهم ببعض.

بعد ذلك قومي بإضافة زيت الياسمين للمكونات وسوف تلاحظي رائحة رائعة للغاية، وبعد ذلك ضعي زيت البرتقال.

قومي بوضع تلك المكونات داخل زجاجة بخاخ ورجيها جيدًا.

استخدميه على الشعر في جميع حالاته.

في ختام مقال معطر طبيعي للشعر قمنا بتوضيح في مقال اليوم نوعان من المعطرات المخصصة للشعر وجميعها طبيعية بمكونات سهل توافرها، قومي بتطبيق الطريقة التي تفضلينها واستمتعي برائحة شعر عطِرة تدوم طوال اليوم.