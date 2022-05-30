المحوجة الرهيبة.. طريقة عمل اللقمة الخضراء بتكات المصانع وطريقة جدتي هشة ومقرمشة مع مشروبك المفضل

تبحث بعض النساء في البيوت المصرية في كل فترة وأخرى عن طريقة عمل اللقمة الخضراء بسبب اشتياقها للأكلات القديمة المميزة التي تسترجع معها الذكريات، حيث تعتبر اللقمة الخضراء من أكثر المخبوزات القديمة التي كانت لها شهرة واسعة بسبب طعمها الشهي وريحتها الرائعة، ومن خلال مقال اليوم سوف نقوم بعرض الطريقة الصحيحة للقمة الخضراء.

طريقة عمل اللقمة الخضراء

يطلق على اللقمة الخضراء أسماء كثيرة متعددة مثل المحوجة وغيرها من الأسماء التي تنطق باختلاف المحافظات، فهي تعتبر من أقدم أنواع المخبوزات والتي مازال الكثير من السيدات تعتاد على عملها من فترة لأخرى لإبهار أفراد أسرتها بطعمها الرائع، ويتم تحضيرها كالآتي:

مقادير المحوجة

مقدار ا كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

ومقدار ١ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ٥٠٠ جرام من العسل الأسود.

عدد ١ كوب سكر أبيض.

رشة ملح صغيرة.

مقدار كوب ونصف من الزيت.

ومقدار نصف كوب من السمن، بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار ثمن كيلو محوجة.

حوالي نصف كوب كبير من السمسم.

مقدار ٣ ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ما يعادل نصف كوب سوداني مجروش.

طريقة تحضير القرصه الصفراء

عليك بنخل الدقيق ثم نضيف جميع المكونات الجافة من رشة الملح، والبيكنج باودر، وكمية السكر ثم بعد ذلك نضع السمسم ونضيف معه كلًا من السوداني وحبة البركة ومقدار المحوجة، ونقوم بتقليب جميع ما سبق جيدًا حتى تختلط المكونات ببعض.

بعد ذلك نقوم بوضع الزيت ومقدار السمنة ونضعهم على النار للتدفئة فقط، ثم نضعهم على خليط الدقيق السابق ونقلب حتى يتغلف الدقيق بكامل السمنة والزيت.

ضيفي بعد ذلك مقدار العسل الأسود وقومي بعجنها حتى تتشكل عجينة متماسكة في يدك.

قومي بفرد العجينة في صاج الفرن بشكل متساوي.

وتقطع على شكل مربعات عادةً وتدخل الفرن على درجة ١٨٠° وتترك لمدة نصف ساعة.

في ختام مقال طريقة عمل اللقمة الخضراء عرضنا في السطور السابقة المكونات الواجب تحضيرها لعمل اللقمة الخضراء، وكذلك الخطوات الأصلية بالتفاصيل لصنع أشهى وألذ طعم محوجة، قومي بمتابعة المقال لتطبيق ما ذكر.