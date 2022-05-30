نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرائحة ولمعة وفوليوم.. تعطير الشعر طبيعيا لرائحة جميلة وودعي الكمكمة والروائح الغير مرغوب بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منتجات العناية بالشعر الجاهزة وخاصةً المسؤولة عن التعطير مكلفة مما جعل الفتيات يبحثون عن طرق تعطير الشعر طبيعيا، تمنحهم الرائحة العطرة التي تدوم لفترات طويلة، لذلك من خلال مقال اليوم سوف نعرض بعض من تلك الطرق التي يمكنك من خلالها عمل أفضل معطر للشعر برائحة تستمر بنفس القوة والثبات.

تعطير الشعر طبيعيا

بخطوات سهلة ومكونات بسيطة تستطيعين الاستغناء عن جميع أنواع معطرات الشعر الجاهزة والتخلص من عبء التكلفة الغالية والإضرار التي تنتج منها، لذا عليك بتجربة منتجات التعطير الطبيعية من صنع يدك لتكوني مميزة.

وصفة تعطير الشعر بالمسك

المعروف عن المسك رائحته العطرة الجميلة والمميزة للغاية، ويمكنك صنع كريم لتعطير الشعر بصورة طبيعية، ويحضر كالآتي:

المكونات

عدد ١ مكعب من المسك الأحمر.

وعدد ١ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عدد ١ ملعقة كبيرة من الجلسرين.

عدد ١ علبة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

أولًا احضري وعاء وقومي ببشر مكعب المسك حتى يصبح ناعمًا كالبودرة، بعد ذلك ضيفي إليه مقدار ماء الورد وتقلب جيدًا.

بعد ذلك ضعي الجلسرين مع الفازلين الطبي واخلطيهم ببعض، ثم نضيف إليهم المسك وماء الورد المخلوطين سابقًا وتقلب جميع المكونات.

عليك بالاحتفاظ بها في علبة مغلقة ووضعها على الشعر الجاف أثناء التصفيف وسوف يمنحه الرائحة والنعومة الرائعة.

وصفة تعطير الشعر بالبرتقال

يعد البرتقال من الفواكه ذات رائحة منعشة، والكثير من الفتيات يفضلن روائح الفاكهة سواء كان للشعر أو للجسم، وتحضر كالآتي:

المكونات

كمية قليلة من قشر البرتقال.

مقدار كوب من ماء الزهر.

مقدار ملعقة من زيت البرتقال.

زجاجة بخاخ.

طريقة التحضير

عليكي بوضع قشر البرتقال في أشعة الشمس حتى يصبح ناشف، ثم قومي بطحنه ليصبح مثل البودرة الناعمة.

ضعي ماء الورد في الزجاجة، وضيفي معها زيت البرتقال وملعقة كبيرة من القشر البودرة.

ترج الزجاجة جيدًا ثم ترش على الشعر مباشرةً.

في نهاية مقال تعطير الشعر طبيعيا كتبنا في السطور السابقة عن طريقتين طبيعية تمنح شعرك عطرًا يدوم طويلًا، كما أن يمكن تطبيق كلاهما لكافة أنواع الشعر، عليكي بتجربةإحدى الطرق السابقة للتمتع برائحة مثالية.