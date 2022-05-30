للجرأة والشباب.. صبغ الشعر أحمر أكاجو بأحلى نيو لوك صيفي كوني ملكة جمال هذا الصيف

تبدأ العديد من النساء بعمل بعض التغييرات في ألوان شعرها وخاصةً في بدايات الصيف، ويحبذا البعض صبغ الشعر أحمر أكاجو كي يعطيها إحساس بالجرأة والشباب، وذلك لما يتمتع به اللون الأحمر الغامق من لمعان وبريق خاص، وسوف نقوم بعرض في مقال اليوم الطرق التي تساعدك في صبغ الشعر بهذا اللون المميز بطرق ومكونات طبيعية.

صبغ الشعر أحمر أكاجو

حتى يمكنك الاستمتاع بعمل لون شعر أحمر لا بد من تطبيق والوصفات الطبيعية فهي تزيد من لمعان اللون، على عكس المنتجات الكيميائية التي تتلف الشعر وتطفئ لونه وبالتالي يصبح باهت، وتشمل تلك الوصفات الخاصة باللون الأحمر الأكاجو صنع صبغة من الحناء الطبيعية وقليل من نبات الكركديه، ويتم تطبيق الصبغة كالآتي:

مكونات الصبغة

عدد 1 كوب كبير من الحناء.

مقدار 1 كوب من نبات الكركديه.

و مقدار 1 كوب ونصف من الماء.

بشر نصف ليمونة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الليمون.

ومقدار 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الصبغة

ضعي في إناء مقدار كوب الماءز

بعد ذلك أضيفي إليه كمية أوراق النبات المذكورة، مع بشر القليل من قشر الليمون وضعيهم على نار.

ثم تترك جميع المكونات على النار بعد الغليان لمدة خمس دقائق حتى يتحول لون الماء تمامًا ويصبح أحمر.

بعد ذلك قومي بتهدئة النار وضيفي إلى الماء كوب الحناء والزبادي، وزيت الزيتون.

ثم استمري بالتقليب ويترك أيضًا يغلي قليلًا مع الاستمرار بالتقليب.

بعد ذلك وبعد وصول الخليط لقوام متماسك يترك في وعاء آخر ويغطى لمدة لا تقل عن ساعتين لتهدأ حرارته.

ثم ضيفي عصير الليمون.

بعد ذلك ضعيه على شعر نظيف، قسمي الشعر.

ثم ضعي الخليط على جميع أجزائه بالفرشاة.

بعد ذلك اتركيه لمدة من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات.

وبمرور نصف المدة قومي بتدليك الصبغة داخل الشعر حتى تتوزع جيدًا.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء وتمتعي بلون شعر أحمر أكاجو أكثر من رائع.

في ختام مقال صبغ الشعر أحمر أكاجو عرضنا في السطور السابقة طريقة صبغ الشعر بمنتجات طبيعية تغذي وتقوي الشعر، مع إضافة لون رائع ومميز، عليك بتطبيق ما تم ذكره للاستمتاع بلون جرى ورائع.