سينمو بغزارة.. القرنفل للشعر مع الشامبو سيتغير 180 درجة وتنبت الفراغات ستندمي أنكِ لم تعرفيها

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عمر شويل - جدة جميع مشاكل الشعر التي تعاني منها معظم النساء يتلخص حلها في القرنفل للشعر مع الشامبو، يمنح شعرك كل ما يحتاجه ليصبح رطب وناعم كالحرير، ويخليك من كافة المشاكل الخاصة بالشعر، ومن خلال مقال اليوم سوف نعرض طريقة استخدام القرنفل مع الشامبو وكيفية الاستفادة منه، والفوائد التي تعود على شكرك من تكرار استخدامه.

القرنفل للشعر مع الشامبو

العديد من خبراء العناية بالشعر أكدوا على النتائج الرائعة من استخدام القرنفل على فروة الشعر، سواء كان من خلال إضافته مع الوصفات الطبيعية، أو استخدامه مع الشامبو، ولكننا اليوم سوف نعرض طريقة استخدامه مع الشامبو كالآتي:

المكونات

حوالي ١٥ حبة من القرنفل.

شامبو طبي.

طريقة التحضير

خطوات التحضير سهلة للغاية كل ماعليك هو طحن حبات القرنفل ناعمًا، ثم ضعيها داخل علبة الشامبو الطبي.

تترك لمدة يوم كاملًا قبل الاستخدام.

تترك لمدة يوم كاملًا قبل الاستخدام. بعد مرور المدة سوف تلاحظين تغير لون الشامبو هشا يظل على تفاعله مع القرنفل، قومي برج الشامبو قبل الاستخدام في كل مرة.

الفوائد والمميزات من إضافة القرنفل للشامبو

يعتبر القرنفل بمثابة الحل السحري لمعظم مشاكل الشعر، ويمكن تلخيص تلك الفوائد من خلال الآتي:

يقلل من تساقط، وبالتالي مع الوقت يعالج مشكلة الشعر الخفيف.

يسرع من نمو خصلات الشعر ويجعلها قوية وصحية أكثر من قبل.

يمنح الشعر لمعان بطريقة طبيعي فيكون له بريقًا خاص.

ينشط الدورة الدموية بداخل الرأس، لذا عليك عند وضع الشامبو على الشعر دلكي فروة الرأس بأصابع يديكي حتى يتغلغل القرنفل وينشط الدورة الدموية.

يمنحك شعر صحي خالي تمامًا من القشرة، وذلك لاحتواء القرنفل على المركبات التي تتحكم في الإفرازات الدهنية لفروة الرأس وبالتالي يعالج تراكم القشرة.

مفيد للغاية لأصحاب الشعر الجاف، وذلك لأن تفاعل القرنفل مع الشامبو يزيد من الزيوت المغذية للشعر وبالتالي تعالج جفاف الشعر وتمنحه الترطيب بواسطة الزيوت الطبيعية.

في ختام مقال القرنفل للشعر مع الشامبو قمنا بتوضيح أفضل طريقة يتم فيها استخدام القرنفل مع الشامبو، كما ذكرنا في مضمون المقال الفوائد الرائعة للشعر نتيجة طحنه مع الشامبو، عليك بالتجربة حتى تتمتعي بشعر صحي للغاية.