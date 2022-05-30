نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أسنان بيضة هوليوود سمايل” أسهل الطرق المنزلية لتبييض الأسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسنان من الأشياء التي تجذبنا للوهلة الأولى في الشخص أمامنا فإذا كانت صفراء أو ناصعة البياض فهي جذابة في كلتا الحالتين ولكن يختلف الجذب في الحالتين إذ أن اصفرار الأسنان يوحي بقلة الاهتمام والعناية وهو ما لا يحمد عقباه ويظهر ذلك على الأسنان ورائحة الفم، ولكن كيف يمكننا الحصول على أسنان بيضاء ناصعة خالية من الاصفرار بطريقة سهلة وبسيطة ما هي؟ تعرفوا على تلك الطريقة معنا.

طرق الحصول على أسنان ناصعة البياض

القضاء على اصفرار الأسنان للحصول على اللون الأبيض الناصع هو ما يشغل بال العديد منا من أجل الحفاظ على الجمال العام على الرغم من أن السبب في ذلك يعود إلى عوامل مختلفة ولكن يظل العامل الأساسي هو قلة العناية بالأسنان وقلة غسلها يوميًا وتنظيفها باستمرار، وفيما يلي بعض طرق التخلص من صفار الأسنان:

وصفة تلميع الأسنان من الاستخدام الأول

نحتاج فقط إلى مجموعة من أوراق المرمية المطحونة ناعم مضاف لها مقدار ملح مناسب والخليط الناتج تدلك به الأسنان جيدًا ولا يزال إلا بعد مرور حوالي خمس إلى عشر دقائق ويفضل استخدام الفرشاة في غسل الأسنان وإعادة الغسل بمعجون الأسنان مرة أخرى بنتيجة أفضل.

تنظيف الأسنان ببيكربونات الصوديوم

مادة قلوية فعالة تزيل الاصفرار من المرة الأولى وبالتدريج مع تكرار الاستخدام حيث نضع عصير نصف ليمونة مع ملعقة من بيكربونات الصوديوم سويًا وتمرير هذا الخليط على الأسنان مع زيادة التركيز على المناطق الصفراء وفركها برفق، بعد خمس دقائق فقط نستخدم الماء في غسل الأسنان جيدًا.

قشور الليمون في تبييض الأسنان

كما نعرف فإن الليمون وقشوره من المواد الطبيعية الفعالة في مجال التجميل والعناية بالجسم بالإضافة إلى كونه مادة هامة للحفاظ على الأسنان وجمالها على عكس الشائع بأنه يضر الفم والأسنان حيث أنه يفيد الفم في تعطيره والقضاء على البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة بالإضافة إلى تبييض الأسنان لوجود مجموعة مختلفة من الأحماض به الهامة في تنظيف الأسنان، ونستخدم قشور الليمون في تدليك الأسنان الصفراء جيدًا وبعد الانتهاء من الليمون نستخدم المعجون والفرشاة في الغسل مرة أخرى.