نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي علي أصوله بطريقة سهلة ولذيذة وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي

المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي من ألذ وأطعم المخبوزات التي يتم عملها في المنزل، والذي يحب تناوله كل أفراد العائلة وخاصة الأطفال الذين يقبلون على تناولها بشكل جيد وهم في سعادة، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعملها والتي تختلف من طريقة إلي أخري وذلك من حيث المكونات والمقادير اللازمة لعملها، والمعمول من المخبوزات المشهور تناوله في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر والخليج بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة سهلة لعمل أحلي واشهي معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي. طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناتها المكونات كوبان من الدقيق وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل.

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من السمن البلدي أو الزبدة الطرية. مكونات الحشو كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.

رشه من القرفة.

كمية مناسبة من السكر البودر. طريقة التحضير نخلط المكونات مع بعض ثم نضربها بالمضرب الكهربائي جيدا وهى الدقيق والسكر والبيكنج بودر وكافة المكونات ثم نضع إليه السمنة والزبدة الطرية ونخلطهم جيدا مع المكونات الجافة وذلك بالمضرب علي سرعة متوسطة حتي يتحول الخليط إلي ما يشبه الرمال الرطبة.

ثم نقوم بخفق البيضة في إناء عميق مع كمية الفانيليا السائلة ثم نضيفهم إلى العجينة ونقوم بعجنهم جيدا حتي أن تتماسك العجينة وتصبح متماسة وطرية.

ثم بعد ذلك نضع العجينة علي منضدة الطبخ ونقوم بعجنيها باليدين جيدا لمدة خمسة دقائق تقريبا حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة وطرية.

ثم نأتي بالحشوة وذلك من خلال رشه قليلة من القرفة ونضعها على عجينة التمر ثم نقوم بعد بعجنيها باستخدام اليد حتي تختلط جيدا.

وبعد ذلك يتم أخذ قطعة من العجينة على شكل كرة ويتم وضعها وبسطها علي كفة اليد ونأتي بكمية من التمر ونضعها فوق العجينة وبعد ذلك نقوم بغلقها وتقفيلها بشكل جيد ونقدمه في طبق التقديم وبجانها فنجان من الشاي أو اللبن أو القهوة السادة. عمر شويل - جدة أحلي معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي علي أصوله بطريقة سهلة ولذيذة وأفضل من محلات المخبوزات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي علي أصوله بطريقة سهلة ولذيذة وأفضل من محلات المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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