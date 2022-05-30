ملعقة واحدة من الفازلين ستفعل المعجزات في شعرك من تطويله وتكثيفه وتنعيمه مثل الحرير ومفيش هيشان

ملعقة واحدة من الفازلين ستفعل المعجزات في شعرك مع العلم أن الشعر الطويل حلم كل فتاة وسيدة، لذلك تبحث العديد من الفتيات إلى الحصول على منتج سحري يساعد في تطويل الشعر في وقت قصير، ولكن كل المنتجات الكيميائية باهظة الثمن، كما إنها من الممكن تضر الشعر وهذا بسبب احتوائها على عدة مواد كيميائية ضارة للشعر، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال بعض من الوصفات الطبيعية التي يدخل فيها الفازلين للحصول على شعر طويل.

ملعقة واحدة من الفازلين ستفعل المعجزات في شعرك

يساعد الفازلين في تنعيم الشعر وترطيبه بشكل جيد، والطريقة كالتالي:-

المكونات

٢ كوب من الماء.

٤ ملاعق كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

تعمل هذه الوصفة على فك تشابك الشعر وتنعيمة بشكل جيد والتخلص من تقصفه.

أحضري وعاء وضعي به الفازلين على نار متوسطة الحرارة.

ثم بعد ذلك أضيفي الماء مع التقليب المستمر حتى يمتزجا المكونان جيدًا، حتى أن يتم ذوبان الفازلين، وغليان الماء.

قومي بغسل الشعر بهذا الماء الممزوج بالفازلين، ثم بعد ذلك غطي الشعر بمنشفة ساخنة ويترك لمدة ساعتين.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب له.

كرري هذه الوصفة مرتين بالأسبوع حتى تحصلي على نتيجة جيدة.

تعمل هذه الوصفة على تنعيم الشعر والتخلص من الهيشان والتقصف.

الوصفة الثانية

تساعد هذه الوصفة على تطويل الشعر وتكثيفه في وقت قصير وبأقل التكاليف، والطريقة على النحو التالي:-

المكونات

٣ ملاعق كبيرة من الفازلين.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

٣ ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

٤ فصوص من الثوم.

طريقة التحضير