وصفة مغربية سرها باتع في تفتيح الوجه واليدين من المرة الأولى ستجدي جلدك مثل بشرة الأطفال

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عمر شويل - جدة وصفة مغربية سرها باتع في تفتيح الوجه واليدين نوضحها لكم حيث أن جميع الفتيات تحلم بأيدي ناعمة ولامعة بالإضافة إلى وجه نقي خالي من أي بقع داكنة، نلاحظ أن الكثير من هنا يلجأن إلى تطبيق بعض أنواع الكريمات ومستحضرات التجميل الصناعية، التي من الممكن أن تحوي بعض المكونات التي تضر البشرة، كما أن البعض قد يعاني من حساسية تجاه أي من مكونات هذه المنتجات الصناعية، من خلال هذا المقال نقدم لكم وصفة سحرية تعمل على تبييض الوجه واليدين خلال مدة قصيرة، تابعونا.
وصفة مغربية سرها باتع في تفتيح الوجه واليدين
تعتبر هذه الوصفة إحدى الوصفات الطبيعية الأكثر أمانا من حيث الاستخدام، بالإضافة إلى مفعولها السريع ونوضح ذلك من خلال ما يلي:
المكونات:
- ملعقتين من النشا.
- ثمره خيار.
- مقدار نصف كوب ماء الورد.
طريقة تحضير الوصفة:
- داخل وعاء الخلاط الكهربي يتم خلط الخيار مع النشا ثم يضاف إليهما ماء الورد.
- بعد تمام الخلط بينهم يتم تطبيق الخليط على البشرة “اليدين، الوجه”.
- يترك الخليط لمدة لا تقل عن ثلث ساعة ثم يشطف الجلد بماء فاتر.
- يفضل تكرار هذه الوصفة بمعدل ثلاث مرات خلال الأسبوع الواحد، للحصول على نتيجة مرضية في وقت سريع.
خلطه لتبييض اليدين بسرعه مع الخل الأبيض والليمون
تعد هذه الخلطة إحدى الوصفات الطبيعية التي تتميز بمفعولها السريع ونتائجها المميزة، وذلك من خلال ما يلي:
المكونات:
- ملعقتين من عصير الليمون.
- ملعقتين خل أبيض.
طريقة تحضير الوصفة:
- تخلط المكونات السابقة معا ثم يوضع المزيج على اليدين.
- تدلك اليدين جيدا بواسطة الخليط، وذلك لمدة لا تقل عن خمس دقائق ثم تشطف بماء دافئ.
- تجفف بواسطة منشفة قطنية ناعمة ويمكن وضع كريم مرطب.
- ينصح باستعمال الوصفة يوميا لمدة أسبوع وسيتم ملاحظة فرق واضح.
وصفة الفازلين وماء الورد للتبييض
تساعد هذه الوصفة في الحصول على أيدي ناصعة البياض خلال مدة قصيرة، ويتم تحضيرها كالتالي:
المكونات:
- فازلين.
- ماء ورد.
- عصير ليمون.
طريقة تحضير الوصفة:
- تخلط المكونات داخل وعاء ثم تحفظ داخل علبة لحين الاستعمال.
- يمكن دهن اليدين يوميا قبل النوم ليلا، ثم شطفها في الصباح عند الاستيقاظ من النوم.
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