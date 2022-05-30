كنز رباني القرنفل والنشا للبشرة تبييض سحري ومن أول استعمال فوري وتحدي

كنز رباني القرنفل والنشا، يعد هذا الكريم اختراع سحري لتفتيح البشرة والوجه والرقبة ولن أحد يتخيل هذا الكريم السحري يعمل بهذه السرعة، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يتكون هذا الكريم من مواد طبيعية حيث يعمل النشا والقرنفل على التخلص من اسمرار الوجه والايدي والرقبة، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة وتساهم في معالجة التجاعيد ونضارة الوجه، ومن الشائع بين الناس المستحضرات الصناعية وهى تضر البشرة ولكن هذا الكريم طبيعي ونتائجه فائقة الخيال، ومن السهل عمله بالمنزل وبتكلفة قليلة لا تضاهي جزء بسيط من الكريمات المصنعة والموجود بالأسواق، وسوف نتعرف على طريقة عمل كنز رباني القرنفل والنشا للبشرة والوجه والرقبة ومعالجتها ومن أول استعمال وفوري من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.

مكونات كنز رباني القرنفل والنشا لتبييض البشرة

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات الكريم مع إضافة المكونات الطبيعية وهى كالآتي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

أربع نقط من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم الطبيعي بخطوات سهلة بالمنزل وبطريقة مضمونة وهى كالتالي:-

يتم وضع المكونات الآتية في دورق صغير وعميق وهى النشا ثم ملعقة القرنفل المطحون ويتم تقليبهم جيدا. ثم نضيف اليهم خل التفاح ثم ماء الورد ويتم خلطهم خلط جيد حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. ويتم وضع المكونات في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الإستعمال

نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استعمال الكريم الرهيب لبياض البشرة وهى كما يلي:-

أولا نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر غسل جيد.

ثم يتم اختبار الكريم بوضعه على الايد قبل استخدامه على البشرة.

يتم في هذه الخطوة وضع كمية مناسبة من الكريم على البشرة.

نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه لتنظيفه من الكريم عن طريق الماء البارد.

يتم تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوعين مع الاستمرار حتي نحصل على أفضل النتائج.