طرق إزالة البواسير بدون عملية جراحية وبطرق طبيعية علاج البواسير الداخلية والخارجة

يعد مرض البواسير من الأمراض المزعجة والمؤلمة والشائعة بين العديد من الرجال والنساء، وهي أمر شديد الألم حيث أنها تسبب إنتفاخ حول القناة الشرجية وهذا أمر مزعج، لذلك يقومون بالبحث عن علاج فعال لكي يتخلصوا من الألم الذي ينتج عن الأنتفاخات التي يسببها مرض البواسير والتخلص منها إذا كانت داخلية أو خارجة، في هذا المقال نقدم لكم طريقة إزالة البواسير بدون عملية جراحية.

علاج البواسير بدون عملية جراحية

يوجد نوعين من مرض البواسير توجد بواسير خارجية وداخلية وهي نوع من الأمراض شديدة الألم نطرح لكم في السطور التالية طريقة علاج البواسير بدون عملية جراحية، ولكن يجب أيضًا استشارة الطبيب.

يمكن علاج البواسير الخارجية بالثلج هو من طرق العلاج الفعالة التي تساعد في تخفيف الألم وتقليل التورم، نقوم بوضع الثلج في قماشة قطنية ثم يتم وضعها على البواسير الخارجية.

وضع جيل الصبار وهو من النباتات الطبيعية التي لها تأثير كبير في علاج البواسير الخارجية، كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد المضادة للألتهابات التي نتجت بسبب مرض البواسير نأخذ ثمرة الصبار ثم نخرج منها جيل ويتم وضعه على مكان الألم ومكان التورم لمدة ساعة بعدها يخف الألم والتورم.

طرق الوقاية من مرض البواسير

الوقاية من مرض البواسير أهم من العلاج يجب أن نحافظ على أنفسنا من التعرض لهذا المرض المزعج، ولذلك يجب إتباع النصائح التالية حتى نقي أنفسنا للتعرض لمرض البواسير.