مش هتبطلي تعمليه.. الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم وسر الدقة ولون المية بطعم يجنن

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الباذنجان له أكثر من طريقة للتحضير، فيمكن استخدامه في المحشي، أو القلي ووضعة بجانب الوجبات، ولكن من أفضل طرق تحضير الباذنجان هو الباذنجان المخلل الذي يوجد في المطاعم، لا تخلو قائمة طعام من الباذنجان المخلل لأن معظم الأشخاص يفضلون تناوله، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا أصبح الذهاب إلى المطاعم غير آمن خوفا من البكتيريا والفيروسات، أو الإصابة بفيروس كورونا بسبب التجمعات، ولذلك قامت جميع النساء بتحضير الباذنجان المخلل في البيت، ولكنها لا تعرف الطريقة الصحيحة له، وهذا هو دورنا في هذا المقال، لكي نقدم لكم طريقة المطاعم في الباذنجان المخلل، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات الباذنجان المخلل في البيت زي المطاعم الشهيرة
الباذنجان يحتوي على نسبة حديد عالية جيدا، ولذلك يفضل تناول بشكل مستمر وفي أي وقت، ولكن الجميع يعشق الباذنجان المخلل، لأنه يتميز بطعمه الرائع ورائحتة التي لا مثيل لها، ولكن للأسف الشديد ليست كل النساء تعرف طريقة تخليلة، والآن سوف نقدم لكم المكونات:
- كيلو ونصف من الباذنجان المتوسط الحجم.
من الممكن أن يكون الباذنجان أبيض ومن الممكن أن يكون أسود
- ملعقة كبيرة من الثوم المطحون.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- عصير ربع كوب من الليمون.
فلفل حار، على حسب الرغبة.
- ملعقة من الزيت.
طريقة تحضير الباذنجان المخلل في البيت
قدمنا لكم مكونات كيلو ونصف من الباذنجان، يمكن مضاعفة الكمية إذا كان عدد أفراد الأسرة كبير، أو يمكن تقليل الكمية إذا كان عدد أفراد الأسرة قليل، وإليكم خطوات التحضير:
- يتم إحضار الباذنجان ويتم غسله جيدا.
- بعد ذلك يجب إزالة الجزء الأخضر الموجود في الباذنجان.
- يتم رص الباذنجان ونضعه في وعاء على النار.
يتم وضع القليل من الخل داخل الإناء.
- يترك لمدة عشرة دقائق، ويتم تصفية الماء.
- يجب فتح الباذنجان من الجانب.
- يتم وضع الثوم على باقي المكونات السابقة.
يتم حشوة الباذنجان بهذه الخلطة.
- نضع الباذنجان في علبة بها عصير ليمون وخل، ونحتفظ بها في الثلاجة.
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