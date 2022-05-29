لازم تجربيها.. طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند هشة وخفيفة بمقادير مظبوطة وطعم يجنن

تعتبر كيكة الرواني احد أنواع الحلويات المفضلة لدي الكثير، خاصة يفضل تناولها صباحاً مع كوب من الشاي أو الشاي باللبن، فهي من الحلويات الخفيفة على المعدة، كما يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات الخاصة أو الإجتماعية، مثل أعياد الميلاد، التجمعات العائلية وحفلات الزفاف وغيرها من المناسبات، لذا يتم البحث من قبل العديد من السيدات عن طريقة عمل كيكة الرواني بكل أسرارها وتكاتها، حتى تكون هشه ولذيذه، وهذا النوع خصيصاً يفضل إعداده الكثير من السيدات، وسنتعرف معا علي كيفيه تحضير كيكة الرواني الهشة.

طريقة عمل كيكة الرواني بكل اسرارها وتكاتها

سنحتاج إلي بعض المكونات البسيطة لتحضير كيكة الرواني الهشة اللذيذه:

كوب واحد من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب واحد من الزبادي.

كوب واحد من دقيق البسبوسة أو السميد.

نصف كوب من جوز الهند.

كيس من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من البرتقال المبشور.

نصف كوب من الزيت.

عدد ثلاث بيضات.

كوب من السكر.

طريقة تحضير كيكة الرواني بكل أسرارها وتكاتها

يمكن بكل سهولة إعداد كيكة الرواني في المنزل من خلال الخطوات التالية: