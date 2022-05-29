نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيها.. طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند هشة وخفيفة بمقادير مظبوطة وطعم يجنن في المقال التالي
تعتبر كيكة الرواني احد أنواع الحلويات المفضلة لدي الكثير، خاصة يفضل تناولها صباحاً مع كوب من الشاي أو الشاي باللبن، فهي من الحلويات الخفيفة على المعدة، كما يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات الخاصة أو الإجتماعية، مثل أعياد الميلاد، التجمعات العائلية وحفلات الزفاف وغيرها من المناسبات، لذا يتم البحث من قبل العديد من السيدات عن طريقة عمل كيكة الرواني بكل أسرارها وتكاتها، حتى تكون هشه ولذيذه، وهذا النوع خصيصاً يفضل إعداده الكثير من السيدات، وسنتعرف معا علي كيفيه تحضير كيكة الرواني الهشة.
طريقة عمل كيكة الرواني بكل اسرارها وتكاتها
سنحتاج إلي بعض المكونات البسيطة لتحضير كيكة الرواني الهشة اللذيذه:
- كوب واحد من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كوب واحد من الزبادي.
- كوب واحد من دقيق البسبوسة أو السميد.
- نصف كوب من جوز الهند.
- كيس من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من البرتقال المبشور.
- نصف كوب من الزيت.
- عدد ثلاث بيضات.
- كوب من السكر.
طريقة تحضير كيكة الرواني بكل أسرارها وتكاتها
يمكن بكل سهولة إعداد كيكة الرواني في المنزل من خلال الخطوات التالية:
- في إناء نقوم بوضع المكونات الجافة معاً مثل الدقيق، البيكنج بودر، السميد، وجوز الهند، والسكر مع التقليب الجيد.
- بعد ذلك في إناء آخر نضع البيض مع الفانيليا والخفض الجيد بمضرب كهربائي إن وجد.
- ثم نضيف البيض إلى المكونات الجافة مع التقليب الجيد.
- ثم نضيف باقي المكونات والتقليب الجيد يفضل استخدام ملعقة خشبية.
- نحضر صينية مدهونة بالزيت، ثم نضع عليها الخليط ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة تقريباً.
- ثم نخرجها عندما نلاحظ بأن لونها اصبح ذهبي، ثم نضيف الشربات وهو بارد عليها.
- تكات الحصول على گيكة الرواني الهشة اللذيذه
لا بد أن يكون المقدار واحد أي من نفس حجم الكوب.
- عند خلط جميع المكونات لا بد أن يكون التقليب في اتجاه واحد.
- لابد أن يكون الشربات بارد والكيكه ساخنة أو العكس.
- الحرص على أن يكون الشربات خفيف، أي ما يعادل نحو كوب ونصف من السكر مع كوب من الماء، بحيث يغلي لمدة دقيقتين ونضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون و رشة فانيليا.
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