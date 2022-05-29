طريقة عمل الأيس كريم سريع التحضير بثلاث مكونات فقط بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ

الأيس كريم سريع التحضير ، من الوصفات المميزة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وسهولة طريقة تحضيرها كما أن مذاقها لذيذ ومميز للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الايس كريم سريع التحضير.

مكونات الأيس كريم سريع التحضير

تتكون هذا الأيس كريم اللذيذ والمميز من مكونات بسيطة وهي كالتالي:

كوبين من كريمة الخفق.

نصف كوب من الحليب المحلى المكثف.

ملعقتين كبار الكاكاو.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الأيس كريم سريع التحضير وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بإحضار إناء ونخفق فيه كوبي كريمة الخفق جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب الحليب المحلى المكثف وملعقتي الكاكاو ونخفق جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ونستمر في الخفق حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من الشكولاتة المبشورة ونقلبها مع الأيس كريم اختياري حسب الرغبة.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مستطيلة بحجم مناسب ونفرد الأيس كريم بداخلها ونضعها في الفريزر لمدة ثلاث ساعات حتي تبرد جيدا.

وبعدما تبرد جيدا في الفريزر نقوم بإخراجها.

ثم يكون الأيس كريم بعد ذلك للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكننا تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة مثل الشوكوليت شيبس أو صوص الكراميل أو النوتيلا.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي: