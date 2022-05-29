تحضير شامبو القهوة السحري لتطويل الشعر وتجديده

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عمر شويل - جدة تحضير شامبو القهوة السحري لتطويل الشعر والتي تبحث عنه النساء أنه من أجل الحصول على شعر رائع، عليه ويعد استخدام الشامبو المرطب وقص الأطراف المتقصفة وحماية الشعر من أشعة الشمس وتوفير العناصر الغذائية الأساسية لنمو الشعر كلها طرقًا للحصول على شعر طويل وصحي. إذا كنت تعانين من تساقط الشعر ، فاستخدمي هذا الشامبو من القهوة في الصيف وفي الخريف لجعل شعرك أكثر كثافة ومقاومة للتآكل الخارجي.

تحضير شامبو القهوة السحري لتطويل الشعر

من المهم أن تتذكر ترطيب شعرك بشكل منتظم إذا كنت تريده أن يكون صحيًا ولامعًا، مهما كان نوع شعرك ، فإن هذا الشامبو الواقي والمغذي سيعزز بدة شعرك ويعزز نمو الشعر الشعري.

مكونات

لصنع شامبو القهوة ، كل ما تحتاجه هو:

نصف لتر من الشامبو

6 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة

طريقة تحضيره

لديك بديلان عندما يتعلق الأمر بإعداد الشامبو الخاص بك:

خيار واحد:

اخلطي مسحوق القهوة مع كريم الحلاقة المعتاد ، ثم ضعيه على شعرك مباشرةً ، مع إيلاء اهتمام خاص لطول الشعر. تدليك جلد فروة الرأس لتنشيط المكونات النشطة. اتركيه لمدة 5 دقائق قبل شطف شعرك بالماء البارد.

الخيار الثاني:

اتركي القهوة تذوب مع 250 مل من الماء، ثم اتركي التحضير جانبًا لمدة 24 ساعة ثم صفي المزيج وأضيفي السائل فقط إلى الشامبو ضعي الخليط الناتج على شعرك ودلكي به حتى يتغلغل في الشامبو اتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطف شعرك بالماء البارد.

شامبو القهوة والقرفة لتنشيط نمو الشعر

مكونات :

1 كوب شامبو

3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة

نصف كوب ماء ساخن

1 ملعقة كبيرة قرفة

القرفة ، بدلا من القهوة ، علاج فعال لتساقط الشعر. إليك كيفية استخدام علاجات الشعيرات الدموية للحصول على شعر ملون:

تحضيره

اخلطي الماء الساخن والقرفة ومسحوق القهوة حتى يتم الحصول على تناسق موحد. بعد ذلك ، أضيفي الشامبو واخلطي مرة أخرى. دع التحضير يرتاح لمدة 24 ساعة. بعد مرور الوقت المحدد ، ضعي المنتج على شعرك ودلكي فروة الرأس. اتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء البارد. يجب استخدام هذا العلاج مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لرؤية أفضل النتائج.