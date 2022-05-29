انت الان تتابع خبر مستشفى البشير يكشف صحة ادخال مصابين بجدري القرود لقسم العزل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نفى مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبدلات، خلال تصريحات صحفية الاحد، إدخال أي إصابة بجدري القرود إلى قسم العزل بالمستشفى، موكدا أن قسم العزل فارغ تماما.

وقال العبدلات إنه:" لم يسجل اي اصابة بجدري القرود ، وقسم العزل فارغ تماماً، وأي حديث غير ذلك أمر عارٍ عن الصحة".

وأكد العبدلات في الوقت ذاته أن قسم العزل في المستشفى مُجهز تماماً بكل المعدات المطلوبة والفرق الطبية جاهزة للتعامل مع أي إصابة قد تُسجل.

وكان مواطنون راجعوا مستشفيات البشير تداولوا معلومات غير صحيحة ، عن تسجيل إصابة بجدري القرود في الأردن، وإدخالها قسم العزل في مستشفى البشير.

يشار الى ان وزارة الصحة جهزت قسماً خاصاً لعزل المصابين بحالات جدري القرود ضمن خطتها الاستباقية للتعامل مع أي أصابة قد تسجل في المملكة.

ومن جانب آخر، قالت مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في منظمة الصحة العالمية سيلفي برياند، في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة الجمعة، إن:" الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، قائلة إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة".

وأضافت:" نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن؛ يمكننا احتواؤه بسهولة".

ورُصد في الأسابيع الأخيرة حالات إصابة بجدري القردة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد، وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا؛ مما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس.

وضعت وزارة الصحة خطة وطنية لتعريف الحالة المرضية لجدري القردة، وتحديد آلية التحري والإيعاز بتفعيلها والتبليغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها بالجدري على كل المعابر الحدودية وكل القطاعات الطبية الأخرى.

ومن جهته، يستعد الاتحاد الأوروبي لعمليات شراء جماعية للقاحات وغيرها من العلاجات لمرض جدري القردة، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية وكالة فرانس برس الخميس، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من وضع التفاصيل في "الأيام المقبلة".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مجال الصحة ستيفان دي كيرسمايكر إن الهيئة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الصحية "تعمل مع الدول الأعضاء والشركات المصنعة لشراء اللقاحات والعلاجات لجدري القردة".

وأضاف أنه "سيتم تحديد الإجراءات الدقيقة مع الدول الأعضاء خلال الأيام القليلة المقبلة".