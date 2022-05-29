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اشتريه من الصيدلية.. وداعا لحشرات الشعر (القمل) نقدم لكم اليوم أقوى حبوب للتخلص من حشرات الشعر والتي يمكنكم الحصول عليها من الصيدلية، فحشرات الشعر والتي أشهرها القمل هي ليست مشكلة كبيرة من الناحية الظاهرية والجمالية فقط وإنما هي تؤثر على صحة الشعر وتتسبب في تجعيده وعدم نموه بشكل صحي وطبيعي، ولذلك التخلص منها هو أمر واجب وضروري على كل فتاة أو أم حتى تحافظ على صحة أطفالها وشعرها نظيف وحتى لا يشعرن بالحرج أمام زملائهن في الدراسة. حبوب للتخلص من حشرات الشعر من الصيدلية 1. غسول الملاثيون يعد غسول الملاثيون من أشهر أدوية التخلص من حشرات الشعر (القمل) حيث أنه يدخل في تركيبته الكثير من المكونات التي تعمل على قتل بيض القمل قبل التكاثر.

من أبرز عيوب هذا الغسول هو أنه أحيانًا قد يتسبب في حكة وتهيّج في فروة الرأس وهو عنصر قابل للاشتعال وبالتالي يجب الحرص عند استخدامه أن تبتعدي عن أي مصدر للحرارة.

يستخدم هذا الغسول على الشعر الغير مبلل وقومي بفرك فروة رأسك به واتركيه لمدة نصف يوم كامل على فروة رأسك مع تغطية رأسك ثم قومي بشطف شعرك جيدًا بالماء والشامبو الخاص بك. 2. دواء البيريثرين يعتبر هذا الدواء أيضًا مقاوم قوي للقمل وحشرات الشعر والصئبان وهو دواء طبيعي حيث تم تحضيره من نبات الأقحوان وهو آمن تمامًا على الصحة.

يمكن لهذا الدواء مقاومة كل حشرات الشعر الكبيرة والصغيرة ويتم استخدامه مرة ثم بعدها بمدة عشرة أيام ومع الاستمرار ستجدي أن شعرك أصبح خاليًا تمامًا من أي حشرات. أسباب وجود القمل في الشعر قد يظهر القمل بسبب جفاف الشعر لفترة طويلة بدون غسله أو تعريضه للماء حيث أنه كائن يتغذى على الجفاف والرطوبة ولذلك يجب غسل شعرك يوميًا حتى بدون استخدام الشامبو ولكن ضروري تعريضه للماء يوميًا أو أربع مرات أسبوعيًا.

ارتداء الملابس المتسخة لفترة طويلة والتي تحتوي على رائحة العرق فالقمل يتغذى على القاذورات ويجدها بيئة مناسبة حتى ينشط فيها وخاصة التي تحتوي على أوساخ وأتربة كثيرة.

يعيش القمل في المناطق المزدحمة ولذلك يجب عدم الاختلاط في الأماكن الضيقة لفترة طويلة ويجب غسل ملابسك وتجفيفها تحت الشمس وتعريض أثاثك ومفروشاتك للشمس باستمرار. عمر شويل - جدة اشتريه من الصيدلية.. وداعا لحشرات الشعر (القمل) في يوم واحد هتقضي عليه نهائيا للكبار والصغار - ثقفني

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