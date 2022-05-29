كيكة الشيكولاتة و الكيكة الإسفنجية في الطاسة نص ساعة للحصول علي كيكة لا تقاوم

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عمر شويل - جدة كيكة الشيكولاتة في الطاسة من الوصفات التي يفضلها العديد من الأشخاص، كما تعتبر من الوصفات اللذيذة والسهل تحضيرها، لأنك لست في حاجة إلى الفرن، حيث يمكنك إعدادها في الطاسة بمكونات سهلة وبسيطة، لذا يمكن لعشاق الشيكولاته قراءة السطور التالية للتعرف على طريقة كيكة الشيكولاتة في الطاسة.

طريقة كيكة الشيكولاتة في الطاسة

كيكة الشيكولاته من الحلويات الشهيرة التي يعشقها الأطفال والكبار، ويمكن تحضيرها بالطريقة التالية:

المكونات المطلوبة

كوب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

حبة من البيض كبيرة الحجم.

ذرة ملح.

طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة في الطاسة

يمكن التعرف على طريقة تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

باستخدام المضرب الكهربائي قومي بخفق السكر مع البيض، ثم أضيفي الفانيليا. أضيفي الحليب واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات جيدا. يمكنك إضافة الزيت مع الاستمرار في خلط المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض. أضيفي الدقيق، البيكنج بودر إلى الخليط السابق واستمري في تحريك المكونات برفق، ثم اتركي المكونات حتى ترتاح. أحضري طاسة غير قابلة للالتصاق مثل التيفال، ثم ادهنيها بالزيت أو الزبدة. ضعي الطاسة على النار حتى تسخن. اسكبي خليط الكيك، وتوزيعه في الطاسة جيدا. غطي الطاسة باستخدام ورق الألمونيوم. اتركي الكيك على نار هادئة حتى يتماسك. يمكنك التأكد من أن الكيكة قد نضجت من خلال استخدام الأعواد الخشبية. ارفس الكيكة عم العور واتركيها حتى تبرد، ثم قطعيها ويمكنك تزيينها باستخدام صوص الشيكولاته.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية في الطاسة

يمكنك صنع كيكة إسفنجية بدون فرن في أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف، ومن مكوناتها ما يلي:

المكونات المطلوبة

3 من صفار البيض.

أربعة أكواب من الدقيق.

أربعة أكواب من الحليب.

4 بياض بيض.

ثلاثة أرباع كوب من الزبدة الذائبة.

فانيليا.

4 ملاعق كبيرة بيكنج بودر.

فراولة للتزيين

طريقة التحضير الكيكة الإسفنجية في الطاسة