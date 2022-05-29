طريقة عمل مزيل عرق في المنزل من مكونات طبيعية لا تضر بالجلد

مزيل العرق هو أكثر ما يتم الاحتياج إليه وبالأخص في فصل الصيف، بسبب الجو الحار ودرجة الحرارة المرتفعة، تسبب التعرق وإفراز روائح كريهة، وخصوصا إذا كانت الشخص غير مهتم بالمناطق الحساسة، ومنطقة تحت الإبط فتكون الروائح سيئة للغاية، ومع بداية دخول فصل الصيف يبحث الكثير من الأشخاص الذين لديهم رائحة عرق كريهة عن طريقة تحضير مزيل العرق من خلال استخدام مكونات طبيعية في المنزل، وخصوصا هذا العام بسبب ارتفاع أسعار جميع المنتجات، وبالتالي جميع أسعار مزيلات العرق تكون مرتفعة جدًا، وهي من المنتجات التي يتم استخدامها بكثرة واستهلاك عدد كبير منها حيث أنها تستخدم بشكل يومي سواء مرة واحدة أو مرتين على حسب الشخص، ولذلك يبحث الكثير عن طريقة تحضير مزيل عرق في المنزل حتى يقومون بتقليل التكاليف وأيضًا من أجل استخدام مواد طبيعية دون استخدام أي نوع من أنواع المواد الكيميائية على هذه المناطق بسبب حساسيتها.

اسباب بحث النساء عن طريقة عمل مزيل عرق في المنزل

بسبب الكثير من الأخبار والدراسات التي أكدت أن معظم مزيلات العرق الموجودة في الأسواق، والذي تحتوي مكوناته على مادة الألومنيوم تؤدي إلى التعرض للإصابة بمرض سرطان الثدي للسيدات، فهناك قلق حول استخدام مزيلات العرق، ولذلك ترغب السيدات في تحضير مزيل عرق طبيعي بمكونات طبيعية، ودون استخدام أي مواد مجهولة أو مكونات كيميائية، ويوجد العديد من الطرق، ويمكن عمل أي روائح ترغب السيدات بها، وجميع الوصفات بمكونات طبيعية، ومن الروائح التي يتم تحضيرها في المنزل: رائحة ماء الورد، رائحة اللافندر، أو رائحة جوز الهند، أو برائحة المسك، ويوجد العديد من الوصفات والخلطات والروائح.

طريقة تحضير مزيل العرق في المنزل

واحدة من أشهر الخلطات التي يمكنك تحضيرها في المنزل وتكون برائحة ماء الورد من خلال: