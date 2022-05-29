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يبحث الكثير من السيدات عن طريقة فرد الشعر بعيداً عن الكيراتين الصناعي الذي يحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تعمل على تساقط الشعر من جذوره بعد انقضاء بعض الوقت، لذا تم الاتجاه إلى كريم جليسوليد فرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعه اقوي كيراتين طبيعي، حيث يعتبر اقوي كيراتين طبيعي حيث يعطي ملمس ناعم ولمعان للشعر و يعزز من صحة الشعر ويقوي نموه من الجذور، بالإضافة إلى لمعان الشعر، لذا يعتبر هو الأقوى على الإطلاق لفرد الشعر الخشن المجعد وتنعيم الشعر. بكريم جليسوليد فرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعه اقوي كيراتين طبيعي يعتبر اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد وتنعيم الشعر ومن مكوناته؛ كيس واحد من الخميرة الفورية.

عدد بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من كريم جليسويد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة تحضير كريم جليسوليد فرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعه نحضر اولا إناء بلاستيكي بحجم مناسب لإعداد الكريم.

علينا اولا وضع جل الصبار والعمل على تفكيكه والا يكون قطعة واحدة.

ثم نقوم بوضع باقي المكونات معاً على جل الصبار والتقليب الجيد .

مع التقليب ستحصل على قوام كريمي سهل الفرد.

نقوم بفرد الخليط على الشعر وتركه لمدة حوالي ساعة تقريباً حتى تختمر الخميرة داخل الشعر.

لابد من الحرص على تدليك الشعر عند دهن الكريم لتفتيح المسام وتنشيط الدورة الدموية في الشعر.

لابد من الحرص على تدليك الشعر عند دهن الكريم لتفتيح المسام وتنشيط الدورة الدموية في الشعر. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو المناسب للشعر واستخدام البلسم المناسب ايضاً.

للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة مرة كل أسبوع.

ينصح الأطباء بتناول بعض الفيتامينات والمقويات للجسم للحصول على شعر صحي وقوي. أهمية الخميرة للشعر تعمل على تفتيح مسام الشعر.

التخلص من البكتيريا والفطريات الموجودة داخل فروة الرأس.

تساهم بشكل كبير في الحصول على شعر صحي وقوي.

كما تعطي الشعر مع كريم جليسويد النعومة والحيوية المطلوبة.

كما يستخدم زيت اللوز الحلو لترطيب الشعر والحصول على شعر ناعم ولامع. عمر شويل - جدة بكريم جليسوليد حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر خلال نصف ساعة - ثقفني

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