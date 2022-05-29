نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المكرونة الدايت بالفراخ والخضار لاكلة صحية في المقال التالي

تعتبر المكرونة من أكثر أنواع الأكلات المفضلة لدى الجميع وذلك لأنها تتميز بمذاق رائع ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة فيمكن عملها بالخضار أو الدجاج حسب الرغبة ولأنها تحتوى على سعرات حرارية عالية فمعظم الأفراد لا يتناولوها لأنهم يتبعو نظام غذائي، ولكن سوف نقوم بذكر طريقة تحضير مكرونة الدايت بطرق مختلفة. مكونات عمل مكرونة دايت بالفراخ: 1 كيس مكرونة اسباجتي.

500 جرام دجاج فيليه يقطع قطع متوسطة.

1 كوب مشروم مقطع.

1 كوب جبنة موتزاريلا مبشور.

3 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أبيض ناعم.

1 كوب لبن بودرة.4 كوب ماء.

2 عود قرفة.

1 ملعقة كبيرة زيت.

1 مكعب مرق دجاج. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الماء الساخن والزيت والملح ونضعهم على النار ونتركه يغلى وبعد ذلك نضع المكرونة ونقلبها حتى لا تلتصق ببعضها وبعد أن تستوى نقوم بتصفيتها من الماء ونتركها فى جنب. نقوم بإحضار مقلاة ونضع فيها الدجاج ويقلب على النار حتى تتحمر ونتركه فى جنب. نقوم بوضع الماء ونص الملح وعودان القرفة فى قدر على النار ويترك المزيج حتى يغلى لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم نزيل أعواد القرفة ونترك الوعاء. نقوم بوضع النشا ومرق الدجاج على الماء الساخن ونقلب كل المكونات مع بعضهم ونضع الملح والفلفل الأبيض ونص الجبنة المبشورة ونقلبهم بإستمرار فى التقليب حتى يكون قوامه كثيف وبعد ذلك نزيل الوعاء من على النار ونتركها فى جنب. نحضر صينية المكرونة المخصصة ونضع نص كمية المكرونة بها وثم نقوم بوضع نص كمية الصلصة ايضا ونضع المشروم. ونعمل طبقة أخرى نضع نصف المكرونة المتبقية وباقى الصلصة ونوزعها على المكرونة. نقوم برش الجبنة المبشورة على وجه الصينية وثم نقوم بوضعها في الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقه حتى نلاحظ أن قد تم تحمير وجه المكرونة، ويمكن أن تقدم بجانب السلطات. مكونات عمل مكرونة دايت بالخضار: 2 فص ثوم مهروس.

3 ثمرات فلفل رومي يقطع قطع متوسطة.

2 ثمرة طماطم مقطعة إلى قطع متوسطة.

1 كيس مكرونة اسطوانية.

1 ثمرة بصل مفروم جيداً.

2 ثمرة جزر مبشور.

1 ثمرة كوسا تقطع مكعبات متوسطة.

1 كوب بروكلى يقطع قطع صغيرة.

ربع كوب زيتون أخضر مقطع حلقات.

1 كوب ذرة مستوية ويمكن شراؤها جاهزة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة كمون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة زعتر ناعم.

1 كوب ونصف ماء ساخن. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار وعاء ووضع نص كوب ماء ساخن ،ونص كمية الملح، وترك الماء حتى تغلي ونقوم بوضع المكرونة وتقليبها حتي تغلي ونقوم بتصفيتها ووضعها تحت الماء البارد. نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت النباتي، والثوم المهروس، والبصل ونقوم بتقليبهم جيداً ونقوم بوضع خليط الخضروات حتي يختلط جميع المكونات معاً نقوم بإضافة البهارات إلي الخليط وتقليبه ونقوم برفعه من على النار وإضافة المكرونة في طبق واسع للتقديم ووضع الخضروات عليها أو في طبق آخر . عمر شويل - جدة طريقة عمل المكرونة الدايت بالفراخ والخضار لاكلة صحية - ثقفني

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