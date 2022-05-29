نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tomato flu | انفلونزا الطماطم الأسباب والأعراض وطرق الوقاية منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن قامت أحد ولايات الهند بالإعلان عن اكتشافها انفلونزا الطماطم وذلك بعد وجود أكثر من ثمانين طفل في عمر أقل من خمس سنوات حالة إيجابية، ذادت عملية البحث حول هذه الانفلونزا ولمعرفة أهم أعراضها والوقاية منها، وسوف نذكر ذلك خلال المقال ولكن السلطات الهندية أعلنت أن حالات الأطفال المصابين مستقرة في المستشفيات، كما إن وزارة الصحة في الهند تتابع حالات الإصابة، وتدعو إلى اتخاذ الأساليب الوقائية.

ما هي انفلونزا الطماطم

انفلونزا الطماطم هو فيروس يصيب الأطفال الأقل من خمس سنوات ويتسبب في الإصابة بحمي وظهور طفح جلدي وبثور حمراء على الجلد في أماكن متفرقة من الجسم، وسمي بانفلونزا الطماطم لأن البثور تكون باللون الأحمر.

أعراض إنفلونزا الطماطم

من أعراض إنفلونزا الطماطم ما يلي.

ظهور طفح جلدي وحدوث هيجان للجسم.

شعور الأطفال بالألم الشديدة في الجسم والألم في المفاصل.

حدوث تغيرات في لون اليدين والأرداف والركبة.

الشعور بتقلصات في البطن أو حدوث إسهال وغيثان.

ويمكن أن يصاب المريض بالسعال وسيلان الأنف والعطس.

أسباب انفلونزا الطماطم

أسباب انفلونزا الطماطم ما زالت مجهولة حتى الآن، ومسؤولو الصحة ما زالوا يحققون لمعرفة أسباب انتشار الفيروس، كما أن وزارة الصحة في الهند أكدت على ضرورة استشارة الطبيب فوراً في حال ظهور أي من الأعراض السابقة، كما يفضل أن يظل الطفل في مكان رطب وان يشرب الكثير من الماء، كما اشارات إلى عدة إجراءات وقائية يجب إتباعها ومن أهمها ما يأتي.

يجب الحفاظ على النظافة الشخصية.

تحذر من خدش البثور أو الطفح الجلدي إلى يظهر على الجسم.

يفضل تجنب التواصل مع الشخص المصاب حتي يتم عرضه على الطبيب.

يجب أن يأخذ المريض قسط من الراحة حتي يتجنب حدوث آثار مضاعفة أو كما تسمي طويلة الأمد.

أماكن ظهور إنفلونزا الطماطم في الهند

التقارير الهندية كشف عن أماكن تواجد إنفلونزا الطماطم وأكدت على أنها لم تتواجد في الهند سوى في أجزاء من ولاية كولام وتم اكتشاف نحو ثمانين حالة فقط، ولهذا تم إغلاق مراكز رعاية الأطفال في هذه المنطقة، بجانب إطلاق عدد من حملات التوعية في الولاية، وأكدت على اتخاذ الإجراءات من أجل منع انتشار ألإنفلونزا في أماكن أخرى.

قدمنا كافة المعلومات عن انفلونزا الطماطم ويمكنكم متابعة الموقع لمعرفة آخر الأخبار حوله، حيث ذكرنا أهم أسبابه وطرق الوقايه منه وأهم الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب.