بملعقة نشا أعملي كريم أساس طبيعي في المنزل خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بدون أي مواد كيميائية

اتجه الكثير من النساء في هذه الأيام اللجوء إلى الوصفات الطبيعية لعلاج أي مشكلة لديهم وعلى وجه الخصوص إذا كانت هذه المشكلة في الوجه، كما توجد بعض النساء لديهم حفر في الوجه يجعل الشكل العام لها غير مقبول، ومن هنا جاءت فكرة كريم الأساس لاخفاء جميع عيوب البشرة، مع العلم أن كل فتاة لها درجة لون معينة في كريم الأساس التي تتناسب مع لون بشرتها، ولكن للأسف الشديد كريم الأساس أصبح سعره مرتفع جيدا، غير أنه يوجد منه أنواع رديئة جدا، وتسبب مشاكل كثيرة للبشرة، ولكن بعد تجربة كريم الأساس التي سوف نقوم بعرض مكوناته الآن، لن تستغني عنه إطلاقا، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لمعرفة المزيد، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم الاساس الطبيعي خافي عيوب البشرة

يوجد في حقيبة كل فتاة كريم الاساس، وتستخدم النساء كريم الاساس في المناسبات والأعياد أكثر من الأيام العادية، لأنها تريد أن تكون جميلة وجذابة في المناسبات العامة، ومن المعروف أن المنتجات الطبيعية أفضل بكثير من مستحضرات التجميل الخارجية، لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة وجميع مكوناتها موجود في البيت، الآن سوف نقدم لكم مكونات كريم الأساس الطبيعي السحري:

ثلاث ملاعق من نشا الذرة.

ملعقة إلا ربع من بودرة الوجه التي تتميز بلونها الوردي.

ربع ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف من الكاكاو غير محلى، والقرفة.

طبق بلاستيك لتحضير كريم الاساس فيه.

طريقة تحضير الكريم السحري والمعجزة

لو نظرنا إلى المكونات سنجدها أن جميعها مفيد جدا للبشرة كما أنه يعمل على ترطيبها، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير: