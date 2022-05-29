طريقة عمل كريم الارز الكوري لتفتيح البشرة 10درجات في ثواني

ماسك الارز الكوري، الحصول على بشرة ناعمة ونظيفة ونقية هو حلم كل فتاة، لذلك وأن كنتي ترغبين في تفتيح بشرتك والتخلص من البقع والعلامات والبثور البيضاء والسوداء، والحصول على بشرة نضرة ومشرقة مثل بشرة الكوريات، فعليك باستخدام ماسك الأرز الكوري الذي سيجعلك تشعرين بالفرق من أول استخدام.

مكونات ماسك الارز الكوري

3 ملاعق أرز أبيض مصري.

2 كوب ماء بارد.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند/ زيت بذور العنب/ زيت اللوز الحلو.

ملعقة نشا ذرة.

طريقة تحضير ماسك الارز الكوري

في البداية قومي بوضع 3 ملاعق من الأرز الأبيض في وعاء على نار متوسطة، ثم قومي بإضافة كوب من الماء.

اتركي الماء حتى يغلى، ثم قومي بإضافة كوب آخر من الماء، واستمري هكذا، حتى يصبح قوام المياه أقرب للقوام الكريمي.

قومي بإحضار مصفاة ذات ثقوب ضيقة، ثم قومي بتصفية الأرز وهو ساخن واستخلاص المياه، وكرري ذلك لعدة مرات حتى تصبح مياه الأرز نقية وخالية من أي تكتلات.

قومي بإضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو على الأرز، واخلطي المكونين جيدًا.

ثم قومي بإضافة ملعقة من نشا الذرة، واخلطي المكونات مرة أخرى، حتى تصبح ممتزجة تمامًا.

قومي بوضع الماسك في برطمان محكم الغلق، واحفظيه داخل الثلاجة.

طريقة استخدام ماسك الارز الكوري

يمكن استخدام الأرز الكوري بأكثر من طريقة، وذلك حتى تصلى إلى النتيجة التي ترغبين بها، فيمكنك استخدامه كما يلي:

ماسك الارز الكوري

ضعي ماسك الأرز الكوري كما تم تحضيره في الخطوات السابقة على بشرة نظيفة، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

ثم قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر، وجففيه جيدًا، وللحصول على أفضل النتائج ينصح باستخدامه مرتين بالأسبوع.

كريم الارز الكوري

يمكن استخدام الأرز الكوري ككريم ليلي ليساعدك في ترطيب وتفتيح البشرة والتخلص من البقع والعلامات كما يلي:

ضعي كريم الأرز الكوري كما تم تحضيره في الخطوات السابقة على بشرة نظيفة وجافة.

قومي بتوزيع الكريم على بشرتك برفق، حتى تتشرب البشرة الكريم تمامًا.

في الصباح قومي بغسل وجهك بالماء البارد وبالغسول المناسب.

ماسك الكركم

الكركم من المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وازالة الجلد الميت كل ما عليك هو احضار ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة من العسل وزبادي ثم قم بخلط جميع المكونات معا حتى نحصل على خليط كريمي ثم نضعها على الوجه ونتركها حتى تجف ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر ويكفي استخدام هذا الماسك مرة واحدة في الاسبوع.