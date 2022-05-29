نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة ولا في الخيال بكيلو لحمة واحد أعملي 3 كيلو كفتة أرز وانسي أنها تكش أو تفك منك أسهل وأنجح كفتة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هويعشق الكثير منا الكفتة وتقوم ربات المنازل بعملها باستمرار لأفراد اسرتها فهي تكون مفيدة جدا وتحتوي على نسبة بروتين عالية جدا وتساعد على بناء الجسم وبناء القوة العضلية وتعمل على تقوية العظام ونجد كثير من الأطفال لا يحبون تناول اللحمة ولكن يعشقون تناول الكفتة فهي عبارة عن لحم مفروم ومتبل تعطي اللحمة مذاق مختلف ونجد أن هناك كفتة الأرز وهي من خلالها يتم عمل اللحمة المفرومة مع الأرز وخلطهم سويا لتعطينا كفتة الأرز مذاق رائع ومختلف وسوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل كفتة الأرز

نجد عندم نقوم بعمل كفتة الأرز في المنزل نجدها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في جميع المنازل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعملها من خلال النقاط التالية..

لحم مفروم.

بصلة مفروم.

فصين ثوم مهروسين.

بقدونس مفروم.

ملح.

فلفل اسود.

بابريكا.

٢

٢ ٢ كوب أرز.

طريقة تحضير كفتة الأرز

عندما نقوم بتحضير كفتة الأرز نجدها تحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة حتى يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير الخاصة بها من خلال النقاط التالية..

نحضر الوعاء ونضع به اللحمة المفرومة وعليها الأرز ونقوم بتقليبهم جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع البصل والثوم والبقدونس مع استمرار التقليب حتى نحصل على قوام متجانس.

نقوم بعد ذلك بوضع جميع التوابل التي لدينا جميعها على حسب الرغبة.

نقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.

نحضر ماء البصل ونقوم بغمس أصابعنا به ثم نقوم بتشكيل الكفتة

نحضر ماء البصل ونقوم بغمس أصابعنا به ثم نقوم بتشكيل الكفتة نقوم بإحضار طبق مسطح ونقوم بتشكيل الكفتة به على هيئة دوائر وأصابع.

ندخل الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة ثم نحضرها ونقوم بتسويتها.

طريقة تسوية الكفتة

توجد كثير من الطرق التي بها يتم تسوية الكفتة فعندما نقوم بتسوية الكفتة لا توجد طريقة واحدة لذلك سوف نتعرف على طرق تسوية الكفتة من خلال النقاط التالية..

الطريقة الاولى: توضع الكفتة في صينية غير لاصقة ونضعها في الفرن ونقوم بأشعال فحمة وعندما تنضج الكفتة توضع الفحمة في منتصف الصينية ونطفئها بقطرات من الزيت ثم نغطيها ونتركها تتشرب من رائحة الفحم ثم نقدمها على أطباق مسطحة بها مفروم البقدونس.

اسرار نجاح الكفتة

يجب أن تقومي بتصفية ماء البصل جيدا لان وجود ماء البصل يساهم في تفكيك الكفتة وجعلها لا تفك أو تكش كما يجب وضع ملعقة من الدقيق حيث تعمل هذه الخلطة علئ جعل الكفتة متماسكة وطرية جيدا بدون ما تكش أو تقك ولا بسهل فكها بهذه الطريقة كمل يحب أن تقومي بوضع الكفتة في الثلاجة بداخل الكيس حتي تعمل علي تماسك مثالي الكفتة بهذه الطريقة الجبارة كما ذكرت في المقال