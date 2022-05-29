قنبلة التفتيح الفوري.. كريم لبان الذكر أقوي كولاجين طبيعي لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة في ثواني

مشاكل البشرة لا تعد ولا تحصى، ولذلك نحن دائما نقدم الكثير المقالات كل مقال يعالج مشكلة معينة تواجه معظم النساء، لأن هدفنا هو تقديم جميع البدائل الطبيعية التي لا يكون تأثير سلبي على البشرة إطلاقا، ونحن جئنا إليكم بهذا المقال لنتحدث عن طريقة كريم لبان الذكر لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع أيضا، واتجهت معظم الناس استخدام الوصفات الطبيعية التي تفيد البشرة وتتخلل داخل المسام، ويعتبر الاهتمام بالبشرة أولى اهتمام جميع النساء، ودائما يبحث على كل ما هو جديد، والآن يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لمعرفة مكونات وطريقة التحضير الكريم السحري والرهيب في علاج الكثير من مشاكل البشرة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم لبان الذكر لتبييض الفوري للبشرة

لبان الذكر يستخدم من قديم الأزل في وصفات كثيرة لعلاج مشاكل صحية ومن أشهرها، علاج الكحة الصدرية المزعجة، فكانوا أجدادنا يقومون بتناول لبان الذكر عند الشعور بألم في الصدر أو كحة مستمرة، ولكن الآن سوف نقدم استخدام أخر في علاج مشكلة كبيرة من مشاكل البشرة، والآن سوف نقدم لكم المكونات:

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون ناعم جدا.

طبق لتحضير الوصفة فيه.

طريقة تحضير الكريم في البيت بكل سهولة

مشاكل البشرة تزداد في فصل الصيف وتظهر الحبوب والرؤوس السوداء في هذا الفصل أيضا، ولكنا نعرف أن جميع علاج البشرة أو الجلدية بصفة عامة يكون مكلف للغاية، ولكن معنا لا يكون هناك تكلفة إطلاقا، وبالإضافة أن النتيجة مذهلة ولن تصدق، وإليكم خطوات التحضير: