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كنز سري لتطويل شعرك بسرعه الصاروخ ضعيه في الشامبو تعرفي على كيفية وضع بعض المكونات في الشامبو لتعزيز فائدته ولذلك نقدم لكم أقوى مكونات طبيعية لتنعيم الشعر، لا شيء أكثر فعالية من المنتجات الطبيعية وخاصة بالنسبة للشعر والبشرة يجب أن تحرصي كل الحرص على الابتعاد عن كل الوسائل الغير طبيعية التي تساهم في فرد الشعر فهي حتى وإن قامت بفرده فهي تقوم بتدميره مع الوقت وخاصة مع كثرة الاستعمال، وكيفية استخدام الوصفات وتحضيرها سنقدمها لكم فيما يلي. مكونات طبيعية لتنعيم الشعر مكونات الوصفة:- خمس ورقات من أوراق الغار.

أربع أكواب من الماء الفاتر.

كمية وفيرة من مسامير القرنفل. طريقة التحضير:- أول خطوة تتمثل في طحن القرنفل جيدًا في المطحنة المنزلية أو في الخلاط ثم بعد ذلك قومي بوضعه مع ورق الغار في قدر معدني وضعيه مع الماء على النار واتركيها تغلي حتى ربع ساعة تقريبًا.

بعد ذلك قومي بتصفية الخليط من الماء حيث أن الماء هو المكون الهام في هذه الوصفة وقومي بغسل شعرك به بعد أن يبرد ودلكي جيدًا ثم قومي بتركه لعدة دقائق على شعرك.

ثم قومي بشطف شعرك جيدًا حتى يصبح خالي من رائحة الخليط واستمري على هذه الوصفة يوميًا أو مرتين من كل أسبوع على الأقل. وصفة الخل والعسل لتنعيم الشعر مقادير الوصفة:- كوب كبير من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من كل من زيت الخروع وزيت الجوجوبا وزيت اللافندر العطري.

ملعقتان صغيرتان من كل من عسل النحل وخل التفاح. طريقة تحضير الخليط:- اخلطي كل من حليب جوز الهند وزيت الجوجوبا وعسل النحل وخل التفاح وزيت اللافندر وقلبيهم جيدًا بداخل قدر معدني.

ضعي الخليط في الكبة المنزلية و شغليها على درجة عالية حتى تتجانس المكونات تمامًا ثم قومي بصّبها في علبة شامبو قديمة ولكن يجب أن تكون معقّمة.

احتفظي بالعلبة في مكان دافئ وقومي باستخدامها في الوقت الذي ترغبين فيه وليكن مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تنعمي بشعر ناعم وانسيابي خالي من التجاعيد. عمر شويل - جدة كنز سري لتطويل شعرك بسرعه الصاروخ ضعيه في الشامبو ولن تصدقي النتيجة تكثيف وتطويل ولمعان رهيب - ثقفني

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