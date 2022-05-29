سر ملكات الجمال مع كريم النشا والقرنفل الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم النشا والقرنفل ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة والتخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، ويتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية وخالية من المواد الكيميائية، وهناك بعض الكريمات الخارجية تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، لذلك تبحث السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا والقرنفل

يتكون كريم النشا والقرنفل من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح وشد البشرة وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من القرنفل المغلي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به القرنفل المغلي وماء الورد والنشا ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نقوم بوضع الخليط على نار هادئة مع الاستمرار في التقلب حتي الحصول على خليط متجانس وكثيف. قومي بعد ذلك برفع الخليط من على النار ونضيف إليه زيت جوز الهند والفازلين ونقلب جيداً حتى الحصول على خليط كريمي القوام. ثم نقوم بوضع الكريم في وعاء نظيف ونغلقه ونضعه في الثلاجة ونتركه حتي يتماسك جيداً. قومي بدهن الكريم مرة واحدة في اليوم قبل الذهاب الي النوم ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسله بالماء البارد.

فوائد هذا الكريم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها هذا الكريم للبشرة وهي كالتالي:-

يعمل على التخلص من البثور السوداء وشوائب الوجه.

يساعد على ترطيب البشرة ومنع تشققات الجلد.

التخلص من خلايا الجلد الميتة والبقع السوداء والحبوب.

يعمل على علاج التهابات البشرة والحكة والاحمرار.

يساعد في التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة ويستخدم كمقشر للبشرة.

يعمل على تفتيح البشرة ويجعلها ناعمة ونضرة وخالية من الشوائب.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-