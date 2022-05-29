نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون جراحه.. مسحة واحدة قبل النوم للتخلص من الم البواسير والشرخ والناسور نهائيا بدون ادويه في المقال التالي
البواسير تكون عبارة عن أوردة واضحة ومنتفخة تتكون بفتحة الشرج بالتحديد أسفل المستقيم، والتي تتكون بسبب الإجهاد الكبير خلال حركات الأمعاء أو بسبب الضغط الكبير على ذلك الأوردة، والذي قد يحدث للسيدات خلال فترة الحمل ويؤثر على البواسير الداخلية وكذلك الخارجية، وتواجه العديد من الأعراض منها الحكة والشعور بعدم الراحة أو النزيف، ويبحثون دائمًا عن العلاج المناسب للتخلص من هذه المشكلة وقد جئنا لكم اليوم بالحل المثالي للتخلص من ذلك المشكلة بمكونات بسيطة موجودة في منزل.
طرق منزلية لعلاج البواسير بيوم واحد
في البداية يجب عليك استشارة الطبيب المعالج قبل البدء باستخدام أي وصفة حتى لا تسبب لك أي ضرر من حيث المضاعفات أو زيادة الألم وتتمثل الوصفات الطبيعية في الآتي:ـ
علاج البواسير بالثوم
- يتم استخدام الثوم من بين العلاجات المنزلية التي تساعد في تقليل الالتهابات والشعور بالحكة نظرًا لاحتوائه على مركب الأليسين.
- هذا المركب فعال في التخلص من البكتيريا والفطريات ويساعد في تنشيط الأوعية الدموية ويقضي على البكتيريا والجراثيم بمنطقة المستقيم وبحالات التهاب الجلد ويساهم في تطهير الأمعاء.
- من الممكن استخدام فص الثوم كتحاميل بالشرج من خلال تقشير فص ثوم وغمسه بكمية من زيت الزيتون ويتم وضعه مثل اللبوس الشرجي ومن الممكن القيام بذلك على الأقل 3 مرات بالأسبوع.
هلام الصبار
- يتم الاستعانة بنات الألوفيرا الطبيعي لأن يوجد به مضادات أكسدة ويقوم بتقليل انتفاخ وتورم البواسير ويقضي على الألم المصاحبة لذلك المنطقة.
- ويتم الاستفادة منه عن طريق قطع الصبار وتطبيق كمية من الجيل ويطبق على مكان الألم.
- وهو مناسب للاستخدام الخارجي فقط.
لسان الحمل
- يعرف باسم بذور لسان الحمل والذي يعد كمكمل غذائي ومن الممكن شرائه بالصيدليات.
- هو يزيد كمية الألياف الغذائية التي يحصل عليها الشخص ولها دور بتقليل الإمساك وبالتالي يساهم في تقليل أعراض البواسير.
- ولكن يجب الاهتمام بها فمن الهام أن تتذكر أن لا تتكاثر خلال تناول الألياف هذا لأن هذا ينتج عنه تقلصات بالمعدة أو انتفاخ بمنطقة البطن.
- ويجب عليك تناول كميات كافية من الماء معها حتى تسهل الهضم.
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