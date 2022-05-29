بمكونات بسيطة حضري مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل بكل سهولة

مخلل الباذنجان، يعتبر من المقبلات التي يحبها الكثير من الأشخاص، ويعتبر من المقبلات الفاتحة للشهية، ويعتبر من الأطباق التي يجب تقديمها بجانب الوجبات التي تحتوي على نسبة من الدهون، ويتكون هذا المخلل من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتختلف طريقة عمله من مكان الي اخر، ويعتبر من الأطباق اللذيذة والشهية والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل مخلل الباذنجان اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل مخلل الباذنجان

يتكون مخلل الباذنجان من بعض المكونات اللذيذة التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

كيلو من الباذنجان الأسود الرفيع.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الملح.

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء المقطعة.

نصف كوب من الخل الأبيض.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

4 ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.

3 حبات من الفلفل الأخضر الحار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على المخلل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونقوم بنزع عنق الباذنجان ووضعه في الإناء وغسله جيداً بالماء. ثم نقوم بوضع 7 أكواب من الماء أو أكثر في إناء عميق على النار، ونضيف إليه الملح، والخل الأبيض، ويترك الماء حتي يغلى، ثم نقوم بوضع الباذنجان. نقوم بتهدئة النار عندما تغلي الماء، ويترك الباذنجان لمدة نصف ساعة أو أقل حتى يستوي، ويصبح طرى. ثم نقوم بإخراج الباذنجان من الماء، ويغسل بالماء البارد حتى يبرد ثم يصفى بمصفاة ويترك جانباً.

طريقة حشوة مخلل الباذنجان

سوف نتعرف على حشوة مخلل الباذنجان كالتالي:-

تحضير الخلاط ونضع به الثوم المهروس، ونضيف إليه الكزبرة الخضراء المقطع صغيرة، والفلفل الأحمر المطحون، والفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة، والخل، والكمون، والملح، والكزبرة الناعمة، وتشغل إلى أن يصبح الخليط ناعماً جداً. ثم نقوم بإضافة بعد ذلك الزيت، ونشغل الخلاط مرة ثانية حتى تمزج هذه المكونات مع بعضها. نقوم بعد ذلك بفتح كل حبة باذنجان بالطول، ونضع بها كمية من الحشوة في وسط كل حبة. ثم يوضع الباذنجان في طبق مغلق ومحكم، ثم يوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتشرب نكهة الحشوة ويصبح جاهز للتقدم بالهنا والشفا.

فوائد الباذنجان

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الباذنجان للجسم وهي كالآتي:-