نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك هيطول للركب.. خلطة صاروخية ضعيها على شعرك ساعتين ولن تصدقي كثافة وجمال شعرك نمو بدون توقف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من ربات المنازل عن الطرق الطبيعية والوصفات الفعالة التي تساعد في تطويل الشعر والعمل على كثافته حيث يمثل الشعر مصدر جمال مهم للمرأة لا يمكن أن تستغني عنه ومع تقدم السن وتعرض الشعر لكثير من العوامل البيئية السيئة تؤدي إلى تساقطه مما يكثر من تواجد الفراغات ويؤدي إلى تغيير في المظهر الخارجي للوجه لذلك بعد البحث عن أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر وتكثيفه وجد أن وصفة القرنفل للشعر من أهم الوصفات التي يمكن أن نستخدمها حيث يعمل القرنفل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس ويعمل على تقوية جذور الشعر ويساعد في إنبات الفراغات ويخلصنا من التساقط بنسبة كبيرة لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال المكونات اللازمة لعمل وصفة القرنفل للشعر وطريقة تحضيرها

مكونات وصفة القرنفل للشعر

يستخدم القرنفل منذ قديم الاذل أنه من النباتات التي تساعد في علاج الكحة والربو ويعمل على تنظيف الرئة ولكن ما يجب التعرف عليه هو أنه يمكن أن يستخدم للشعر حيث يساعد على تطويل الشعر وتكثيفه ويعمل على إنبات الفراغات وتتكون وصفة القرنفل للشعر من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

قرنفل.

زيت زيتون.

زيت جوز الهند.

زيت سمسم.

ماء.

طريقة تحضير وصفة القرنفل للشعر

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجدها تحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة لكي يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر القرنفل ونقوم بوضعه في وعاء على النار ونتركه حتى يغلي.

ثم بعد ذلك عند تمام الغليان نرفعه من على النار ثم نغطيه ونتركه يبرد تماما.

نقوم بتصفيته ووضعه في زجاجة بخاخ ونضع عليه ملعقتين من زيت السمسم، جوز الهند، الزيتون.

نقوم برج الزجاجة جيدا حتى تختلط المكونات يتم تقسيم الشعر إلى خصلات ويتم رش فروة الشعر من هذا المزيج.

تستخدم الخلطة صابحا ومساءا ونجد أنه يتم إنبات الشعر في وقت قياسي وبسرعة الصاروخ.

يجب عند استخدام تلك الزيوت الطبيعية التأكد من أنها أصلية لتعطينا نتيجة فعالة وفي وقت قياسي.

استخدام القرنفل مع الشامبو من أهم الخطوات التي تساعد في زيادة طول الشعر والتخلص من قشور الشعر التي تسد المسام, كما أنه يمتص اي دهون زائدة في الشعر ويقلل من التساقط ويتم استخدام هذه الطريقة عن طريق وضع كمية من أعواد القرنفل في عبوة الشامبو ويرج جيد ويترك خمس ايام وبعد ذلك يتم استخدامه بشكل عادي وبعد ذلك يتم استخدامه بالطريقة المعتادة على الشعر ولكن يترك خمس دقائق قبل غسله من الشعر.