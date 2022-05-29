لما تكوني بتعملي دايت، اوقات كتير الافكار بتخلص وبتزهقي من تكرار الاكلات، وبيبقى مفيش وقت خصوصا لو كنتي طالبة او بتشتغلي ومضطرة تاخدي فطارك معاكي كل يوم الصبح، عشان كده في المقال ده هنقولك على وصفة منعشة، اعرفي معانا وصفة الشوفان المغذية والسريعة Overnight Oats Smoothie Hack

بتعملي دايت ومفيش وقت تحضري فطار الصبح؟ وصفة الشوفان المغذية والسريعة

المكونات اللي هتحتاجيها لتحضير الوصفة دي:

نصف كوباي شوفان (حوالي 35 جم)

1/4 كوب حليب لوز غير محلى – او أي نوع حليب تحبي تستخدميه.

نصف كوب زبادي يوناني عادي (حوالي 140 جم)

1 ملعقة كبيرة زبدة لوز

1 ملعقة صغيرة عسل

نصف ملعقة صغيرة من بذور الشيا

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ثمرة خوخ مقطع إلى مكعبات، ممكن تستبدليه بالموز أو أي نوع فاكهه تاني تحبيه.

طريقة تحضير وصفة الشوفان المغذية والسريعة:

في برطمان او علبة محكمة الغلف حطي الشوفان وحليب اللوز والزبادي وزبدة اللوز والعسل وبذور الشيا والقرفة والخوخ، واتاكدي من وضع الشوفان وحليب اللوز في قاع البرطمان عشان يتشربوا من السوايل بشكل صحيح.

بعد كده اقفليه كويس اوي وحطيه في الثلاجة طوال الليل.

تاني يوم على الفطار ممكن تاكليه بالمعلقة زي ما هو، أو حطي المكونات في الخلاط مع شوية حليب وتلج واضربيهم سوا عشان تحوليهم لسموزي لذيذ ومنعش.

الجميل في الوصفة دي انها سهلة جدا وممكن تتاكل بالمعلقة او تتشرب وكمان مغذية وغنية بالبروتين، وتقدري تاخديها معاكي الشغل.

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