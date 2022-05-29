كلنا عارفين اللازانيا بشكلها التقليدي املعروف وبوصفتها الشهيرة الغنية عنالتعريف، لكن عمرك جربتي تاكليها فيجان وتكون شوربة مش في الفرن؟ احنا في المقال ده هنخليكي تجربي حاجة جديدة.. اعرفي معانا ازاي تعملي شوربة لازانيا الخضار اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة، يلا نبدأ سوا..

شوربة لازانيا الخضار اللذيذة.. اعرفي الوصفة الكاملة وازاي تعمليها بخطوات سهلة وبسيطة

المكونات اللي هتحتاجيها:

ملعقة طعام زيت زيتون

1 بصلة مقطعة مكعبات

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملاعق كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

حوالي 700 جرام طماطم مهروسة

6 أكواب مرق الخضار (1.5 لتر)

نصف كوباية من العدس الأخضر (50 جم)، مغسول

225 لازانيا نودلز “أو أي شكل تحبيه”

3 أكواب سبانخ (120 جم)

ريحان طازه مقطّع

طريقة التحضير:

في حلة كبيرة سخني زيت الزيتون على نار متوسطة، أول ما يبدأ يلقط الجرارة ضيفي البصل ويُطهى لمدة 3-4 دقائق ، لحد ما يبقى شبه شفاف.

يُضاف الثوم ومعجون الطماطم والريحان والأوريغانو وقلبيهم سوا لمدة 2-3 دقائق أخرى أو لحد ما البصل يبقى شبه شفاف وتفوح ريحة الأعشاب. تُضاف الطماطم المهروسة ومرقة الخضار والعدس ويُغلى المزيج.

ارفعي النار لدرجة حرارة متوسطة إلى عالية واطبخي لمدة 10 دقائق أو لحد ما العدس يبقى نص سوا. قسّمي نودلز اللازانيا إلى قطع بطول 5 سم “أو الشكل والحجم اللي تحبيه”، وضيفيها في الحلة.

سيبي الخليط كله على النار يتطبخ لمدة 10-15 دقيقة كمان، أو لحد ما النودلز تستوي والعدس يبقى طري.

أضيفي السبانخ وسيبيها تدبل من حرارة الشوربة، وبعد كده قدميها وبالهنا والشفا.