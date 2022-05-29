نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات النشا السحرية لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة بالجسم والهالات السوداء حول العينين في المقال التالي

النشا من المواد الطبيعية الفعالة في التخلص من معظم مشكلات البشرة، فهو يعمل على زيادة نضارة البشرة وتغذيتها وتوحيد لونها، كما أنه مقشر للبشرة يخلصها من خلايا الجلد الميتة ويشد البشرة مما يمنع ظهور التجاعيد، كما أنه يعمل على تقليل إفراز الدهون من البشرة مما يمنع ظهور حب الشباب، ويمكنك تحضير وصفات طبيعية من النشا بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وسوف نقدم لكي سيدتي من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل وصفات من النشا لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة بالجسم والهالات السوداء حول العينين. مكونات ماسك النشا لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم 2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة خشب صندل مطحون.

2 ملعقة كبيرة زيت ليمون.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ثلاث ملاعق كبيرة ماء ورد. طريقة العمل نضع النشا والحليب البودرة في إناء ثم نضيف ملعقة كبيرة من خشب الصندل المطحون وملعقتين من زيت الليمون (يمكنك استبداله بعصير الليمون في حالة عدم وجود حساسية ضد الليمون). ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة كركم وثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد ونقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي. نوزع الماسك على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماماً، ثم ندلك البشرة ونغسلها بالماء الفاتر. استخدمي الماسك مرة أو مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة أفضل. ماسك لتفيح البشرة وعلاج الهالات السوداء المكونات ملعقة كبيرة حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة أرز مطحون. طريقة تحضير الماسك اخلطي المكونات مع بعضها جيداً حتى تحصلي على قوام كريمي ومتماسك. ثم وزعي الماسك على بشرة نظيفة واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف، ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر. يفضل استخدام الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج. كريم للتخلص من التجاعيد والكلف المكونات نصف كوب من ماء لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

كبسولة فيتامين E.

ملعقة صغيرة عسل نحل. طريقة تحضير الكريم ننقع ملعقة كبيرة من لبان الذكر في كوب ماء ساخن لمدة 12 ساعة ثم نصفيها للحصول على ماء لبان الذكر. نذوب ملعقة كبيرة من النشا في نصف كوب من ماء لبان الذكر ثم نضعها على نار هادئة مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي. نترك الكريم يبرد ونضيف باقي المكونات مع التقليب ثم يعبأ في علبة نظيفة وجافة ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام حيث تدوم مدة صلاحيته أسبوع. يستخدم الكريم يومياً قبل النوم ويترك حتى الصباح ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة وصفات النشا السحرية لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة بالجسم والهالات السوداء حول العينين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات النشا السحرية لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة بالجسم والهالات السوداء حول العينين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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