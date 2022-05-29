نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش بالتتبيلة الاصليه على أصوله بطريقة المطاعم بطبقة مقرمشة من الخارج وطري من الداخل في المقال التالي

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش من أكثر وأحب الأكلات التي يعشقها ويحبها الجميع وبالأخص فئة الشباب والأطفال وهذا لأنها تتميز بطعمها المميز والشهي جدًا، ونلاحظ أن الجميع يذهبون إلى المطاعم لتناول هذه الوجبة الشهية واللذيذة، ولذلك تعد هذه الوجبة من أكثر الوصفات التي تبحث عن طريقة تحضيرها عدد كبير جدًا من السيدات والأمهات وأسرار التتبيلة التي تستخدمها المطاعم والمحلات في تحضير الفراخ الكنتاكي، وسر الطبقة الخارجية المقرمشة التي تعجب الجميع وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل أحلى وأطعم دجاج كنتاكي بتتبيلة المطاعم. مقادير دجاج كنتاكي المقرمش دجاجة كيلو ونصف أو كيلو مغسولة جيدا ومقطعة إلى 8 قطع. مقادير التتبيلة علبة زبادى.

نصف كوب ماء (يمكن استبدال الزبادي و الماء بكوب لبن رائب).

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة جنزبيل بودرة.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

عصير لمونة.

ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

نصف نصف ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة روزماري.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة مستردة (خردل). للتغطية 2 كوب دقيق

نصف كوب نشا

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

3 كوب ماء مثلج في وعاء عميق للتحمير زيت غزير. طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش في البداية نقوم بتقطيع الدجاجة إلى 8 قطع ونقوم بعمل ثقوب داخل القطع لكي تتشرب من التتبيلة ونغسلها جيدًا بالماء.

نجفف قطع الدجاج ونتركها تتخلص من الماء الزائدة.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الزبادي والملح ونصف كمية التوابل من الفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل والبابريكا والزعتر والروزماري والريحان والشطة.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضع المستردة والخل الأبيض ونصف كوب من الماء وعصير الليمون.

نخلط التتبيلة مع بعضها جيداً حتى يمتزجا مع بعضهم.

نقوم بوضع قطع الدجاج في التتبيلة ونخلطها جيداً مع بعضهم ثم يغطي الدجاج ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ويفضل ليلة كاملة.

بعد ذلك نقوم بوضع خليط التغليف في طبق الدقيق والنشا والبيكنج بودر وباقي البهارات ونقلبهم مع بعضهم.

نقوم بوضع قطع الدجاج في الدقيق ونقوم بخلطه بالدقيق دون الضغط عليه، فقط نقوم بتحريك القطعة لكي تتخلصي من الدقيق الزائد.

ثم نضع قطع الدجاج على رف أو صينية يرتاح لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بوضع طاسة كبيرة على النار ونضيف زيت غزيز لكي يسخن.

نأتي بقطع الدجاج ونضعها في الماء المثلج بشكل سريع ثم نضعها في نغلفها في الدقيق بشكل سريع ثم في الزيت الساخن.

نقوم بتهدئة النار وتكون متوسطة لكى يتم تسوية قطع الدجاج من الداخل.

نحرص على عدم ملئ الطاسة لكي لا يتلصق مع بعضهم ولكى تأخذ التسوية الصحيحة.

نرفع دجاج كنتاكي من الزيت على رف شبكة لكى تتخلص من الزيت الزائد وتحافظ على القرمشة ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش بالتتبيلة الاصليه على أصوله بطريقة المطاعم بطبقة مقرمشة من الخارج وطري من الداخل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش بالتتبيلة الاصليه على أصوله بطريقة المطاعم بطبقة مقرمشة من الخارج وطري من الداخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.