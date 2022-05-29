انت الان تتابع خبر السيسي يفجر مفاجأة تهز الرأي العام حول مقتل سوزان تميم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت قضية مقتل الفنانة اللبنانية ​سوزان تميم​ تطورا جديدا اعادها الى الواجهة من جديد، بعد ان أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفو عام بحق عدد من السجناء المحكوم عليهم.

واكدت مصادر امنية مصرية ان قرار العفو شمل 3157 سجينا، تضمن إسم محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد

ومن المتوقع ان يعود السكري الى الحرية ، مما اشعل غضب عدد كبير من محبي الفنانة الراحلة، وكل من يتابع هذه القضية التي شغلت مساحة كبيرة في الاعلام على مدى السنوات الماضية، وأثيرت الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد هذا العفو، خصوصاً أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المُدان بالتحريض على القتل في القضية نفسها، كان قد خرج أيضاً من السجن بعفو رئاسي في عيد الفطر عام 2017.

يذكر ان محكمة جنايات القاهرة كانت قد قضت بالسجن المؤبد على السكري، والسجن 15 عاماً على مصطفى في عام 2010، في قضية قتل سوزان تميم، بعد نقض حكم سابق ضدهما بالإعدام.

وفي تفاصيل الواقعة المأساوية، قُتلت سوزان تميم عن عمر يناهز الـ30 عاماً، ذبحاً بالسكين على يد الضابط محسن السكري، مقابل مبلغ قيمته مليوني دولار أميركي، بعد تحريض من رجل الأعمال المصري ​هشام طلعت مصطفى الذي تعرفت عليه خلال إقامتها في مصر مع خالتها، حيث كانت سوزان تعمل في أحد الفنادق التي يملكها هو، فقام برعايتها وساعدها على طلاقها من زوجها الثاني عادل معتوق.

وبعدها أكد عادل معتوق انه حدثت خلافات مريرة بين هشام وسوزان وتعرض كل منهما لأكثر من قضية أمام القضاء اللبناني، كما أن هشام طلب الزواج منها ولكنها رفضت طلبه، وبعد فترة، هربت إلى دبي، وهناك إرتبطت بالملاكم العراقي رياض العزاوي، ليحميها وبقيا معا 18 شهراً. وبقي هشام مصراً على أن تعود الفنانة إليه، ويُقال إنه عرض عليها 50 مليون دولار أميركي لتعود إليه، او قتلها ولكنها رفضته مجدداً.

وبقي هشام يبحث عنها لينتقم منها، وإعتبرها ناكرة للجميل إضافة إلى أنها كانت إمرأة جميلة وصعق برفضها المتكرر له، فعرض مليوني دولار أميركي على الضابط محسن السكري مقابل قتله لها.