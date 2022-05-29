انت الان تتابع خبر العراق في مأزق ... بعد جائحة كورونا وباء جديد يظهر بالعراق ويشهد ارتفاع غير مسبوق في الإصابات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد جائحة كرونا أضحت البشرية منهكة غير قادرة على مواجهة المزيد من التحديات الوبائية ، حيث أنها لازالت تضمد جراحها وتعالج الآثار والخسائر الاقتصادية الفادحة التي خلفتها الجائحة، وبينما هي كذلك يتعالى ناقوس الخطر لينذر بخطر انتشار مرض حمى القرم بشكل غير مسبوق بالعراق، فهل يكون هو الخطر القادم الذي يزيد من الجراح التي لم تلتئم بعد.

الوضع الوبائي للمرض بالعراق تشهد الأراضي العراقية ارتفاعٍ غير مسبوق في أعداد الإصابات بحمى القرم النزفية، حيث تم تسجيل مائة وإحدى عشر إصابة بشرية منذ يناير الماضي، توفي منها تسعة عشر حالة وفق منظمة الصحة العالمية، حيث كان المعدل الطبيعي للإصابة لا يتعدى الخمسة حالات سنويا. أسباب العدوى بحمى القرم النزفية وطريقة انتقاله للإنسان تلك الحشرات البنيّة الدقيقة والتي تصيب المواشي من جواميس وبقر وماعز وغنم، وتلك الحيوانات تعتبر العائل الوسيط في نقل حمى القرم إلى الإنسان هي المسبب لتك المرض.

تحدث العدوى للإنسان إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال عملية الذبح أو بعده مباشرة، لذا فأكثر المصابين من مربي المواشي والقصابين.

تم اكتشاف الفيروس في العام 1979 في العراق للمرة الأولى، وتتراوح نسبة الوفاة الناجمة عنه بين 10 إلى 40% من جملة المصابين وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية التي أوضحت سابقا أن الفيروس ينتقل من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى. الأسباب الافتراضية لزيادة أعداد الإصابات غياب حملات التعقيم التي يقوم بها القائمون على الشأن البيطري للحيوانات خلال العامين 2020 و2021، بسبب عمليات الإغلاق الناتج عن انتشار فيروس كورونا مما أدى إلى زيادة أعداد الحشرات.

ويشير الخبراء أن التكاثر بدأ هذا العام بشكل مبكر، ويرجع هذا إلى التغيرات المناخية الذي تسبّب تمديد فترة التكاثر عند الحشرات. أعراض الإصابة التي تظهر على الإنسان يعاني المصاب من النزف من الفم والأنف وتحت الجلد وفي الجهاز الهضمي والجهاز البولي.

وتزداد المخاوف من الزيادة المتوقعة من ارتفاع أعداد الإصابات خلال فترة عيد الأضحى بسبب ارتفاع معدّل ذبح الحيوانات والقرب من اللحوم خلال تلك الفترة.