طريقة تحضير سلطة الرنجة الشهية بمذاقها الرائع مثل المطاعم

تعتبر الرنجة من الأسماك التي يعشقها الكثير من الأفراد حيث يتم تحضيرها بطريقة غير مباشرة ولا تعتبر من الأسماك الجاهزة ولكنها مفضلة لدى الكثير من الأفراد حيث يتم تحضيرها باستمرار عند تحضير وجبة الفسيخ أيضاً فهي مرتبطة به بشكل كبير وعادةً ما يقوم الأفراد بتحضير الرنجة في أوقات مختلفة ولا يفضل البعض تناول الرنجة كما هي حيث يرغبون في تناولها بشكل مختلف خاصه أن مطاعم الأسماك يقومون بالإبداع في طريقة تحضير الرنجة وإعدادها بشكل مختلف حيث يتم إدخال الكثير من المكونات إليها حتى تخرج في النهاية بمذاقها الشهي المميز ويمكن إضافة بعض الخضروات وكذلك الطحينة وعصير الليمون إلى الرنجة وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير سلطة الرنجة

مكونات التحضير:

مقدار نصف كيلو جرام من الرنجة الخالية من الشوك.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ثمرات من الفلفل المفروم.

كأس من الطحينة.

نصف كأس من صوص المايونيز.

رشة من الكمون.

رشة من الفلفل الأسود.

ثمرة بصل أخضر مفرومة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى نقوم بتحضير لولة واسعة حتى نقوم بخلط المكونات فيها حيث يتم إضافة مكون صوص المايونيز أولاً ثم إضافة باقي المكونات من الطحينة. الخطوة الثانية يضاف إليها عصير الليمون والبهارات بعد ذلك يتم فرم الفلفل والبصل الأخضر معاً في المفرمة الكهربائية وتقليبهم حتى تمتزج المكونات معاً. الخطوة الثالثة في حين الرغبة في أن تكون سلطة الرنجة حارة يمكنك وضع المزيد من الشطة أو الفلفل الأخضر الحار وبعد ذلك نقوم بوضع الرنجة المخلية وتقليب كافة المكونات معاً حتى تمتزج معاً. الخطوة الأخيرة نقوم بوضع الرنجة في أطباق التقديم وفي النهاية نقوم بوضع الزيت النباتي النقي فوق الرنجة.

ملحوظة: