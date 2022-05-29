نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور تعرف على موضة قصات شعر 2022 للرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تريد تغيير مظهرك ، فهناك العديد من قصات الشعر الأنيقة والرائعة للرجال، والتي تعتبر موضه في 2022، وهذه القصات يمكن اعتمادها بأطوال مختلفة حسب رغبتك.

قصة كومب أوفر Comb Over

قصة كومب أوفر أة المشط مثالية للرجل الذي يريد الحصو على مظهرجاد دون تغطرس، كما أنها مناسبة للرجال الذين يريدون أسلوبًا كلاسيكيًا يمكن تعديله بطرق مختلفة للحصول على مظهر جديد وعصري، وأيضًا سوف تبدو القصة مختلفة كثيرًا عند إقرانها بلحية كاملة كما في الصورة.

موضة قصات شعر 2022- قصة كومب اوفر

قصة الخصلة Quiff

إن quiff هو أحد أروع الأساليب للرجال الذين يريدون مظهرًا عصريًا، هذا الأسلوب العصري الفوضوي إلى حد ما ولكنه جذاب بشكل جيد مثالي سواء للعمل و للخروجات الليلية وليالي الخروج، ويتم منح القصة مظهر أكقر عصرية عند إقرانه مع تلاشي مدبب على الجانبين وفي الخلف ، ولكن هناك العديد من الطرق أخرى لإنهاء تلك القصة اعتمادًا على المظهر الذي تأمل في تحقيقه.

قصة Ivy League

قصة أيفي ليج هي مزيج من قصة الطاقم crew cut الكلاسيكية، لكنها أكثر تنوعًا بكثير من أي من قصات كرو التقليدية، وهذا جعلها واحدة من أكثر قصات الشعر العصرية للرجال في جميع أنحاء العالم، وتتميز تلك القصة بسهولة تصفيفها في المنزل، كما أنها مناسبة للعمل.

قصة التشذيب الفرنسي French Crop

قصة التشذيب الفرنسي هو قصة شعر قصيرة للرجال الذين يريدون أسلوبًا ذكوريًا وفي نفس الوقت يحتاج إلى عناية قليلة فهي عارة عن مزيج من الشعر القصير جدًا في الخلف وعلى الجانبين مقترنًا بشعر بطول بوصة إلى بوصة ونصف في الجزء العلوي.

وبسبب سهولة العنناية بتلك القصة فقد انتشرت سريعًا بين قصات الشعر 2022 للرجال كما أنه تقدم مظهرًا وسيمًا وخشنًا.

ويمكن تعديلها من خلال تمشيط الشعر جانبًا لعقد اجتماعات العمل، ثم استخدام الأصابع وسحبه للأمام لقضاء ليلة في الخارج مع الرجال، إنها واحدة من أكثر قصات الشعر تنوعًا، وهي مثالية لكل شخص تقريبًا.

موضة قصات شعر 2022 للرجال3-التشذيب الفرنسي

قصة افرو

انتشرت قصة الشعر الأفرو الكلاسيكية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من أنها قد لا تكون بارزة كما كانت من قبل إلا أنها تحقق عودة كبيرة.

والأفرو هو أكثر من مجرد قصة شعر إنه تعبير عن الوعي الذاتي والهوية، ويمكن أن يكون المظهر الأفرو مصقولًا ويتم تنعيمه أكثر أو يمكن ترك الشعر أشعث حسب التفضيلات الفردية.