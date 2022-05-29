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إليكم أهم استخدامات وفوائد كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة، فكريم البانثينول تم تصنيفه كواحد من أفضل الكريمات الطبيعية المصرّح بها طبيًا من قبّل وزارة الصحة وتم توفيره في جميع الصيدليات ومراكز التجميل وغيرها، ويمكنك استخدامه كمرطب ووسيلة لتفتيح البشرة ومناطق الجسم الحساسة المصابة بالاسمرار، كما أن النشا أيضًا له فوائد متعددة للبشرة وخاصة بالنسبة للبشرة الدهنية التي مشاكلها أكبر من مشاكل أي نوع بشرة أخرى. طريقة تحضير كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من كريم البانثينول الطبي.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

زيت الزيتون. طريقة التحضير:- قومي بوضع كل المكونات مع بعضها بداخل طبق أو وعاء عميق وقلبي جيدًا حتى يصبح قوام الخليط كريمي وناعم ومتجانس.

نظفي البشرة جيدًا أو المنطقة المراد تفتيحها وجففيها قليلًا ثم ابدئي في توزيع الخليط عليها ودلكي جيدًا ثم قومي بتركه على المنطقة لمدة نصف ساعة ولا تقل عن ذلك ولكن ربما تزيد.

بعد أن يجف قومي بشطف المنطقة بالماء الفاتر ثم قومي بتجفيفه بفوطة نظيفة ورطبيها مباشرة ويمكنك تكرار هذه الوصفة يوميًا حتى تصبح النتيجة أسرع وأكثر فعالية. وصفة كريم البانثينول والقهوة للتفتيح مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة من مسحوق القهوة.

ماء ورد (للبشرة الحساسة).

عصير ليمون (للبشرة الدهنية).

زيت جونسون.

كريم البانثينول الطبي. طريقة التحضير:- قومي بوضع المكونات كلها مع بعضها (بحسب كل بشرة) وقلبيهم جيدًا حتى يصبح قوام الخليط كريمي تمامًا وناعم بدون أي تكتلات.

اشطفي المنطقة بماء دافئ التي تريدين تفتيحها وليكن منطقة الوجه أو تحت الإبط ومنطقة العانة حتى تخلصيها من أي شوائب قبل فرد الكريم على المنطقة.

جففيها جيدًا ثم قومي بتطبيق الوصفة عليها بطبقة كبيرة ودلكيها على الجلد لمدة خمس دقائق ثم قومي بتركها فترة ربع ساعة أو أكثر إلى أن تجف تمامًا.

قشرّيها من على جلدك ثم قومي بتنظيفه بالماء البارد أو الفاتر ثم قومي بترطيب المنطقة جيدًا ويمكنك تكرارها مرتين في الأسبوع. عمر شويل - جدة كريم واحد من الصيدليه.. ضعيه وقولي وداعا لسواد البشرة والجسم دهنه منه هتزيل سواد 20 سنه في دقيقه وجهك هينور - ثقفني

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